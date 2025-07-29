УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 10:46

Инфляционные ожидания россиян снизились в сентябре 2025 года до 12,6%

УрБК, Москва, 18.09.2025. Инфляционные ожидания россиян снизились в сентябре 2025 года до 12,6% против 13,5% в августе. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на результаты опроса ООО «ИнФОМ» по заказу Банка России.

В сентябре инфляционные ожидания респондентов со сбережениями снизились до 10,8% (на 1,1 п.п. меньше, чем в августе и на 0,4 п.п. ниже, чем в прошлом году). У опрошенных без сбережений — до 14,1% (снижение на 0,5 п.п. за месяц, но рост на 0,8 п.п. год к году).

В июне и июле показатель был на уровне 13%, в мае — 13,4%, в апреле — 13,1%, в марте — 12,9%.

Наблюдаемая инфляция в сентябре снизилась до 14,7%. Участники опроса со сбережениями понизили оценки до 12,3% (снижение на 1,9 п.п.), без сбережений — до 16,5% (снижение на 0,9 п.п.).

Повышенные инфляционные ожидания в июле стали одним из главных аргументов для Банка России в пользу отказа от снижения ключевой ставки сразу на 2 п. п., об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров 12 сентября.

Напомним, регулятор понизил ставку до 17% с 18%. Это стало третьим снижением ключевого показателя подряд, после того как с октября 2024 года он находился на уровне 21%.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
29.07.2025 Инфляционные ожидания россиян в июле 2025 года составляют 13%

Инфляционные ожидания россиян в июле 2025 года второй месяц подряд составляют 13% Об этом говорится в сообщении ...

29.07.2025 Инфляционные ожидания россиян в июле 2025 года составляют 13%

УрБК, Москва, 29.07.2025. Инфляционные ожидания россиян в июле 2025 года второй месяц подряд составляют 13%. Об этом ...

18.07.2025 Инфляционные ожидания россиян в июле сохранились на уровне 13%

УрБК, Москва,18.07.2025. Инфляционные ожидания россиян в июле сохранились на уровне 13%. При этом наблюдаемая ...

26.06.2024 Инфляционные ожидания россиян в июне 2024 года выросли до 11,9%

УрБК, Москва, 26.06.2024. Оценка инфляционных ожиданий россиян на годовом горизонте возросла в июне до 11,9%. В мае ...

19.03.2024 Инфляционные ожидания жителей России в марте снизились до 11,5%

УрБК, Москва, 19.03.2024. Инфляционные ожидания жителей РФ в марте снизились до 11,5% с 11,9% в феврале. Об этом пишет ...

Популярные новости
21.08.2025Надежда Сивкова о Международном фестивале креативных индустрий05.09.2025Послевкусие креативной недели28.08.2025ЦБ озвучил самые доходные финансовые инструменты04.09.2025Суд как драйвер развития туризма на Урале01.09.2025«Три столицы»
Архив новостей
Сентябрь 2025 (493)
Август 2025 (642)
Июль 2025 (716)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.