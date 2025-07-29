Инфляционные ожидания россиян снизились в сентябре 2025 года до 12,6%

Инфляционные ожидания россиян в июле 2025 года второй месяц подряд составляют 13% Об этом говорится в сообщении ...29.07.2025 Инфляционные ожидания россиян в июле 2025 года составляют 13%
УрБК, Москва, 29.07.2025. Инфляционные ожидания россиян в июле 2025 года второй месяц подряд составляют 13%. Об этом ...18.07.2025 Инфляционные ожидания россиян в июле сохранились на уровне 13%
УрБК, Москва,18.07.2025. Инфляционные ожидания россиян в июле сохранились на уровне 13%. При этом наблюдаемая ...26.06.2024 Инфляционные ожидания россиян в июне 2024 года выросли до 11,9%
УрБК, Москва, 26.06.2024. Оценка инфляционных ожиданий россиян на годовом горизонте возросла в июне до 11,9%. В мае ...19.03.2024 Инфляционные ожидания жителей России в марте снизились до 11,5%
УрБК, Москва, 19.03.2024. Инфляционные ожидания жителей РФ в марте снизились до 11,5% с 11,9% в феврале. Об этом пишет ...