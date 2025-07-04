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Вчера, 10:57

Аналитики ожидают снижение объема выдачи ипотеки по итогам года на 20%

УрБК, Москва, 22.07.2025. По итогам 2025 года в России могут выдать 1-1,2 млн кредитов на общую сумму 3,8-4 трлн руб. По сравнению с предыдущим годом объем жилищных кредитов может снизиться на 20%. Такой прогноз дали аналитики компании ДОМ.РФ, пишет ТАСС.

По их оценке, доля льготной ипотеки составит 40-50% по количеству и 65-70% — по объему.

Также эксперты прогнозируют восстановление рынка с 2026 года по мере снижения ключевой ставки Банка России.

Напомним, что 6 июня 2025 года Банк России впервые за три года понизил ключевую ставку — с 21% до 20%. Следующее заседание совета директоров регулятора по денежно-кредитной политике запланировано на 25 июля. Большинство аналитиков прогнозируют снижение ключевой ставки еще на 1-2 процентных пункта.
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