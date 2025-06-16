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Вчера, 11:00

Правительство РФ ожидает дальнейшего снижения ключевой ставки

УрБК, Москва, 17.06.2025. Правительство РФ ожидает смягчение денежно-кредитной политики со стороны Центробанка при наличии соответствующих рыночных условий. Об этом говорится в сообщении кабмина, опубликованном в официальном Telegram-канале правительства по итогам прошедшего совещания по текущей ситуации в экономике.

Напомним, что 6 июня 2025 года Банк России впервые за три года снизил ключевую ставку до 20%. По оценке регулятора, следующие решения по ставке будут зависеть от скорости и устойчивости снижения инфляции, а также от инфляционных ожиданий.

Ранее гендиректор рейтингового агентства АКРА Владимир Гусаков рассказывал, что период ослабления денежно-кредитной политики в РФ может продлиться полтора года. За это время ключевая ставка должна опуститься до 7%.
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