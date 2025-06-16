Правительство РФ ожидает дальнейшего снижения ключевой ставки

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УрБК, Москва, 16.06.2025. Период ослабления денежно-кредитной политики в РФ может продлиться полтора года. За это время ...

ЦБ анонсировал ужесточение денежно-кредитной политики в 2025 году для снижения уровня инфляции

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Банк России снизил ключевую ставку до 4,25% годовых

Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 4,25% годовых. Об этом ...

Банк России снизил ключевую ставку до 4,25% годовых

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ЦБ принял решение снизить ключевую ставку на 0,5%

УрБК, Москва, 10.06.2016. ЦБ России принял решение снизить ключевую ставку с 11% до 10,5%. Об этом сообщает ...