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Вчера, 17:18

АКРА: Период снижения ключевой ставки может продлиться полтора года

УрБК, Москва, 16.06.2025. Период ослабления денежно-кредитной политики в РФ может продлиться полтора года. За это время ключевая ставка должна опуститься до 7%. Об этом рассказал гендиректор рейтингового агентства АКРА Владимир Гусаков, пишет РИА «Новости».

Он отметил, что данный прогноз будет актуален только при отсутствии форс-мажоров.

По мнению В. Гусакова, жесткая денежно-кредитная политика позволила охладить экономику и рынок труда, что, в свою очередь, привело к замедлению годовой инфляции (до 9,8% на 2 июня 2025 года) и укреплению отечественной валюты.

Напомним, что 6 июня 2025 года Банк России впервые за три года снизил ключевую ставку до 20%.

Как отмечают представители ЦБ, следующие решения по ставке будут зависеть от скорости и устойчивости снижения инфляции, а также от инфляционных ожиданий.
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