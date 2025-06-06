УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
06.06.2025

Банк России снизил ключевую ставку до 20%

УрБК, Москва, 06.06.2025. Совет директоров Банка России принял решение о снижении ключевой ставки с 21% до 20%. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

«Текущее инфляционное давление, в том числе устойчивое, продолжает снижаться. При том, что внутренний спрос по-прежнему опережает возможности расширения предложения товаров и услуг, российская экономика постепенно возвращается к траектории сбалансированного роста», — говорится в сообщении.

Следующее плановое заседание совета директоров ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос о ключевой ставке, запланировано на 25 июля 2025 года.

Отметим, что в августе 2023 года совет директоров Банка России в ходе внеочередного заседания повысил ключевую ставку на 350 базисных пунктов. В сентябре — еще на 100, в октябре — на 200, в декабре — на 100. Таким образом, к концу 2023 года ставка составляла 16%. На этом уровне она сохранялась до июля 2024 года. Тогда совет директоров регулятора принял решение о повышении индикатора до 18% годовых. В сентябре ставку повысили до 19%, в октябре — до 21%. В декабре 2024 года, феврале, марте и апреле 2025 года регулятор оставил ставку без изменения.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
25.04.2025 Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%

Совет директоров Банка России сегодня принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%, сообщает пресс-служба ...

25.04.2025 Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%

УрБК, Москва, 25.04.2025. Совет директоров Банка России сегодня принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%, ...

21.03.2025 Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%

Совет директоров Банка России сегодня принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%, сообщает пресс-служба ...

21.03.2025 Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%

УрБК, Москва, 21.03.2025. Совет директоров Банка России сегодня принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%, ...

14.02.2025 Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%

УрБК, Москва, 14.02.2025. Совет директоров Банка России сегодня принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%, ...

Популярные новости
14.05.2025Алексей Баженов: Индустрия моды нуждается в децентрализации14.05.2025Вынос киосков04.06.2025Свердловские школьники стали чаще готовиться к экзаменам онлайн16.05.2025Прокуратура Екатеринбурга направила в суд уголовное дело о хищении нефтепродуктов стоимостью более 3,4 млн рублей12.05.2025Михаил Хорьков о ситуации на вторичном рынке жилья Екатеринбурга
Архив новостей
Июнь 2025 (204)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Февраль 2025 (562)
Январь 2025 (473)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18