В России снижается доля предприятий, готовых повышать зарплаты

УрБК, Москва, 10.02.2025. Реальные зарплаты (с учетом инфляции) в России в 2025 году вырастут на 3,3%. Номинальные ...

Реальные зарплаты в России в 2025 году вырастут на 3,3%

Аналитики: На рынке труда в 2025 году может завершиться «гонка зарплат»

58% российских работодателей подняли зарплату своим сотрудникам в 2024 году. Об этом сообщают аналитики платформы ...

Больше половины российских работодателей подняли зарплату своим сотрудникам в 2024 году

УрБК, Москва, 25.12.2024. 58% российских работодателей подняли зарплату своим сотрудникам в 2024 году. Об этом сообщают ...

Больше половины российских работодателей подняли зарплату своим сотрудникам в 2024 году

Ernst & Young: В 2011 году реальные зарплаты в России растут медленнее, чем в прошлом году

УрБК, Москва, 06.10.2011. В 2011 году, несмотря на ослабление последствий кризиса, реальные зарплаты в РФ растут ...