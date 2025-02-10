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Вчера, 15:00

В России снижается доля предприятий, готовых повышать зарплаты

В России с начала этого года уменьшилось количество предприятий, планирующих пересматривать (повышать) заработную плату сотрудников в III и IV кварталах 2025 года, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ЦБ РФ.

Пессимистичный прогноз Центробанка в отношении зарплатной политики предприятий основан на результатах опроса 11,6 тыс. отечественных компаний.

На основе этих данных регулятор сделал вывод, что доля компаний, планирующих повышение зарплат во второй половине 2025 года, в целом с начала года уменьшилась на 13 п.п. (с 84% до 71%). При этом медианная оценка предполагаемого роста оплаты труда упала на 3,1 п.п. (с 8,4% до 5,3%).

Эксперты связывают эту тенденцию со снижением спроса на продукцию предприятий при одновременном росте издержек. Как следствие, происходит общее снижение деловой активности, что отрицательно влияет на возможный зарплатный рост.

Как отдельно отмечают аналитики, тенденция прослеживается во всех отраслях, но наиболее заметна в сфере торговли, добычи полезных ископаемых, химической промышленности, сельском хозяйстве и строительстве.

Некоторые предприятия при этом не только не могут позволить себе повышать зарплаты, но и планируют уменьшить число работников. С января по июнь 2025 года количество компаний, планирующих сокращения, увеличилось на 4,6 п.п. (с 6,9% до 11,5%). Некоторые компании начали сокращения или перевод сотрудников на режим неполной занятости уже сейчас.

Более оптимистичные предприятия планируют нанимать меньше новых сотрудников.

Стоит отдельно заметить, что данные Росстата во II квартале пока эти данные о сокращениях и переводах на неполную занятость не подтверждают, и они основаны исключительно на результатах опроса работодателей, проведенного ЦБ.

Однако сами предприятия отмечают снижение дефицита кадров по сравнению с началом года (66% в июне против 69% в январе 2025г.), и при этом сообщают, что стали меньше нуждаться в сотрудниках в целом. Это произошло как из-за снижения спроса на продукцию, так и из-за оптимизации производства.

В целом, предприятия сообщают, что возможности повышать зарплату исчерпываются, так как еще больше увеличивать цены на продукцию для покрытия издержек на увеличение зарплат уже нельзя.

Таким образом, к середине 2025 года можно говорить об окончании в России «зарплатной гонки».
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