Доля незаконного оборота табачной продукции в УрФО выросла на 10,3% во II-III кварталах 2023 года

УрБК, Екатеринбург, 14.02.2023. В Екатеринбурге полицейские провели рейды для обнаружения и пресечения незаконного ...

Екатеринбургские полицейские в ходе рейда изъяли из незаконного оборота более 10 тыс. литров спиртосодержащей продукции

УрБК, Екатеринбург, 01.12.2022. В Свердловской области по итогам II квартала 2022 года доля контрафактной табачной ...

На Среднем Урале за квартал на 1,4% вырос оборот контрафактной табачной продукции

Уральские таможенники и Роспотребнадзор изъяли из незаконного оборота в Первоуральске 30 килограммов безакцизного табака

Роспотребнадзор с начала года изъял из оборота почти 250 тысяч пачек табачной продукции

УрБК, Москва, 15.11.2019. Специалисты Роспотребнадзора в результате проверок за 9 месяцев 2019 года изъяли из оборота ...