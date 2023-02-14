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Доля незаконного оборота табачной продукции в УрФО выросла на 10,3% во II-III кварталах 2023 года

УрБК, Екатеринбург, 22.11.2023. Доля нелегального оборота табачной и никотиносодержащей продукции в регионах Уральского федерального округа во II-III кварталах этого года выросла на 10,3%. Об этом рассказала директор Национального научного центра компетенций Ирина Бушина, сообщает «Коммерсантъ».

В III-IV кварталах 2022 года тот же самый показатель в УрФО составил 8,8%, отметила И. Бушина. В целом по России во II-III кварталах 2023 года доля незаконного оборота табачной продукции увеличилась на 13,3%, а в III-IV кварталах прошлого года — на 12,2%.

При этом в сельской местности доля нелегального оборота табачных изделий составила 15,3% во II-III кварталах 2023 года и 13,5% — в III-IV кварталах прошлого года. В городах этот показатель ниже. Около 90,6% незаконно ввезенных в Россию сигарет были произведены в Белоруссии, подчеркнула спикер.
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