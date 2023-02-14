Доля незаконного оборота табачной продукции в УрФО выросла на 10,3% во II-III кварталах 2023 года

УрБК, Екатеринбург, 14.02.2023. В Екатеринбурге полицейские провели рейды для обнаружения и пресечения незаконного ...01.12.2022 На Среднем Урале за квартал на 1,4% вырос оборот контрафактной табачной продукции
УрБК, Екатеринбург, 01.12.2022. В Свердловской области по итогам II квартала 2022 года доля контрафактной табачной ...17.03.2021 Уральские таможенники и Роспотребнадзор изъяли из незаконного оборота в Первоуральске 30 килограммов безакцизного табака
УрБК, Екатеринбург, 17.03.2021. Сотрудники Уральского таможенного управления (УТУ) при содействии представителей ...15.11.2019 Роспотребнадзор с начала года изъял из оборота почти 250 тысяч пачек табачной продукции
УрБК, Москва, 15.11.2019. Специалисты Роспотребнадзора в результате проверок за 9 месяцев 2019 года изъяли из оборота ...07.11.2018 На базе ЮУТПП состоится круглый стол по проблемам оборота нелегальной подакцизной продукции
УрБК, Челябинск, 07.11.2018. В Южно-Уральской торгово-промышленной палате (ЮУТПП) 13 ноября 2018 года состоится круглый ...