ГК «КОРТРОС» расширяется на запад

УрБК, Екатеринбург, 01.10.2024. В 2025 году ГК «КОРТРОС» (в Свердловской области представлена АО СЗ ...

ГК «КОРТРОС» будет применять в столице инновационные строительные решения из Академического района Екатеринбурга

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал соглашение о сотрудничестве с ГК «КОРТРОС» для развития Горнощитского района

Уровень правонарушений в Академическом в 11-12 раз ниже, чем в среднем по Екатеринбургу

УрБК, Екатеринбург, 12.03.2020. Уровень правонарушений в районе Академический в 11-12 раз ниже, чем в среднем по ...