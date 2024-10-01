ГК «КОРТРОС» расширяется на запад

Правительство Калининградской области и ГК «КОРТРОС» 19 июня на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предполагает сотрудничество при реализации новых инвестиционных проектов в самом западном регионе России. Стороны договорились о взаимодействии при формировании на территории области нового масштабного туристического кластера, создании современной транспортной, коммунальной, санаторно-курортной инфраструктуры.
Первыми проектами ГК «КОРТРОС» в рамках соглашения станут комплексная застройка острова Октябрьский в Калининграде и создание многофункционального санаторно-гостиничного комплекса в Светлогорске. Как ожидается, сотрудничество региона с одним из ведущих российских девелоперов позволит создать ряд качественных и современных объектов жилищной, рекреационной и социальной инфраструктуры. Это, в свою очередь, обеспечит повышение инвестиционной привлекательности региона, даст новые рабочие места и импульс для дальнейшего развития области как одного из главных рекреационных центров России.
«С каждым годом туристический поток в регион увеличивается. Гостиничной инфраструктуры, а особенно санаторных комплексов, которые пользуются популярностью не только у гостей региона, но и у местных жителей, становится недостаточно. Поэтому мы уверены, что реализуемый проект привлечет огромное внимание», — подчеркнул губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.
Он отметил, что для региона также будет важно участие ГК «КОРТРОС» в благотворительных проектах на территории Калининграда, таких как благоустройство на улице Комсомольской сквера и мемориала на братской могиле советским воинам, погибшим при штурме Кенигсберга в апреле 1945 года.
«Масштабные девелоперские проекты — это всегда мощный драйвер роста региональных экономик, особенно в тех субъектах страны, где активно развивается туристическая отрасль. Новые игроки создают на локальных рынках дополнительные рабочие места, расширяют рекреационную инфраструктуру и в целом способствуют повышению качества жизни. В частности, мы в Калининградской области планируем создавать новый физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК), закупать медицинское оборудование, обустраивать скверы и прогулочные бульвары», — прокомментировал генеральный директор ГК «КОРТРОС» Станислав Киселев.
В настоящее время девелопер также ведет разработку проекта санаторно-гостиничного комплекса в Светлогорске. Объем инвестиций по проекту составит более 20 млрд руб. Объекты будут введены поэтапно до 2032 года. При реализации проекта прогнозируется создание более 500 рабочих мест. Всесезонный санаторно-гостиничный кластер площадью более 30 тыс. кв. м будет состоять из санатория с комплексной медицинской составляющей и полным спектром современных лечебно-оздоровительных методик, гостиницы и гостиничных апартаментов в концепции семейного отдыха. Общая площадь застройки составит 30,6 га.
Социальная инфраструктура будет представлена детским садом на 240 мест и общественной парковой зоной. Дополнительно ГК «КОРТРОС» разработает концепцию рекреационно-прогулочной зоны от границ участка до береговой линии Балтийского моря в рамках «Всероссийского конкурса лучших проектов комфортной городской среды». Кроме того, предусмотрено строительство ФОК в составе санатория, который смогут посещать не только гости, но и жители региона. Предполагается, что объект площадью не менее 1,8 тыс. кв. м будет готов к эксплуатации в 2030 году.
Напомним, что на Среднем Урале ГК «КОРТРОС» возводит с нуля новый административный район — Академический. 1 июня 2025 года одноименный проект комплексного освоения территории отметил 20-летие. Девелопер АО СЗ «РСГ-Академическое», представляющий ГК «КОРТРОС» в Свердловской области, параллельно с жилыми кварталами возводит здесь транспортную, инженерную и социальную инфраструктуры. К примеру, в строящемся квартале «Первый Академ», который призван стать «воротами» восьмого района, проектом предусмотрены детский сад и школа. Всего в проекте «Академический» с момента его основания было построено шесть общеобразовательных учреждений. В сентябре 2024 года открылась
школа № 133 в квартале «Спутник-1». Также получено
положительное решение государственной экспертизы на еще одну школу в Кварталах конструктивизма (16 квартал). Фото предоставлено пресс-службой АО СЗ «РСГ-Академическое»