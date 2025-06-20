В Екатеринбурге на полях ИННОПРОМа ГК «КОРТРОС» согласовала концепции двух масштабных проектов в Калининградской области

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ГК «КОРТРОС» расширяется на запад

Правительство Калининградской области и ГК «КОРТРОС» подписали соглашение о сотрудничестве ...

Еще один проект освоения территории специалистами ГК «КОРТРОС» получил статус административной единицы

УрБК, Москва, 17.10.2024. Еще один проект, реализуемый специалистами ГК «КОРТРОС», получил статус административной ...

ГК «КОРТРОС» сохранила лидирующую позицию в топ-5 застройщиков на Среднем Урале

УрБК, Екатеринбург, 14.10.2024. ГК «КОРТРОС» сохранила лидирующую позицию в топ-5 застройщиков на Среднем Урале по ...

ГК «КОРТРОС» застроит 7 гектаров на Октябрьском острове в Калининграде

УрБК, Екатеринбург, 01.10.2024. В 2025 году ГК «КОРТРОС» (в Свердловской области представлена АО СЗ ...

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал соглашение о сотрудничестве с ГК «КОРТРОС» для развития Горнощитского района

УрБК, Екатеринбург, 05.10.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов и генеральный директор группы компаний «КОРТРОС» ...