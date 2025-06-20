В Екатеринбурге на полях ИННОПРОМа ГК «КОРТРОС» согласовала концепции двух масштабных проектов в Калининградской области

УрБК, Екатеринбург, 09.07.2025. Группа компаний «КОРТРОС» согласовала с архитектурно-градостроительным советом Калининградской области концепции комплексной застройки на острове Октябрьский и многофункционального санаторно-гостиничного комплекса в Светлогорске. Об этом объявил на международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2025 генеральный директор ГК «КОРТРОС» Станислав Киселев.
По его словам, успешная защита концепций на градостроительном совете подтвердила, что стратегические идеи девелопера по развитию ее территорий нашли отклик у экспертного сообщества региона.
«Проект Октябрьский рождается в сильном окружении — филиалов Большого театра, Третьяковской галереи, Российского государственного института сценических искусств. Его новейшая архитектура, потрясающая инфраструктура, необычные приемы ландшафта и витальные пространства с водными объектами будут притягивать и горожан, и туристов. Таким образом, новая застройка усилит возведенные знаковые объекты острова. В Светлогорске мы создаем новый формат курортного загородного проекта благодаря участку с превосходными характеристиками. Это локация на верхней дюне, первой береговой линии, с потрясающими видами, участок, который примыкает к Варникенскому лесу с реликтовыми дубами и хвойными деревьями, который мы бережно сохраняем нетронутым. Сочетание морского бриза и запаха сосен делают пребывание в этом месте незабываемым и уникальным для управления здоровьем. Архитектурной и функциональной доминантой проекта станет санаторно-гостиничный комплекс с шеринговой велнес- и спортивной инфраструктурой. Уверены, он будет привлекать гостей из всех регионов страны», — рассказал Станислав Киселев.
Проектом комплексной застройки на острове Октябрьский запланировано возведение домов комфорт-, бизнес- и премиум-класса с объемом жилья более 114 тыс. кв. м и апартаментов площадью 10 тыс. кв. м. На территории в 7 га также будут построены два многофункциональных комплекса площадью свыше 41 тыс. кв. м с гостиницей, офисами и коммерческими помещениями.
Мастер-план развития территории и архитектурный образ разработаны международным бюро GAFA Architects. Центральным стилистическим элементом в создании образа нового комплекса стал «Краплак» — насыщенный красный цвет осенних кленов, отражающий балтийскую идентичность. В отделке фасадов малоэтажных и многоэтажных домов при разнообразии материалов поддерживается концепция уникальной палитры «Краплак».
Концепция острова основана на культурных и визуальных кодах Калининграда. Его городской пейзаж и структуру формируют реки и водоемы. Поэтому новые здания задуманы в морском стиле, с силуэтами, повторяющими форму волны. Реки и водные объекты включены в структуру ключевых общественных пространств.
Зеленые улицы, площади и внутренние дворы представляют насыщенную ландшафтную среду. Геометрия и пропорции уютных улиц острова вдохновлены прогулочными маршрутами Калининграда. Застройка с четко очерченными дворами защищает от ветров и создает приятный микроклимат. Особое внимание уделено созданию общественных пространств: уютным площадям между кварталами, протяженным прогулочным маршрутам и ландшафтным зонам.
В Светлогорске концепция санаторно-гостиничного комплекса разработана для участка площадью 30,6 га на первой береговой линии. Общая площадь комплекса составит 33,7 тыс. кв. м и будет включать санаторий, гостиницы с премиальными сервисами, апартаменты с концепцией семейного отдыха, детский сад на 240 мест, культурный центр площадью 2,3 тыс. кв. м, два объекта ритейла и отдельно стоящий паркинг. В инфраструктуру санатория включены велнес- и спортивные объекты, которыми смогут пользоваться жители комплекса, Светлогорска и туристы.
Генеральный план и проектные решения определили особенности редкого по сочетанию характеристик участка — на первой береговой линии, верхней дюне, в окружении смешанного леса, с дальними открытыми видами. Концепция комплекса основана на принципах «мягкого» урбанизма, когда природное окружение и архитектура замедляют ритм жизни и создают спокойную атмосферу.
Радиальные кластеры формируют «острова» застройки, соединенные проездами и прогулочными маршрутами. Такое построение — отсылка к исторической прибрежной застройке, без жесткой параллельно-перпендикулярной сетки, наиболее благоприятной для местной розы ветров.
Комфортная сомасштабная человеку среда возникает благодаря архитектуре. По мере приближения к морю уменьшается плотность застройки и высота домов — от четырех- к одноэтажным. Виллы, таунхаусы, многоквартирные дома комфорт- и бизнес-класса решены в единой стилистике, что формирует целостное восприятие. В оформлении фасадов из клинкерного кирпича воссоздаются исторические и природные колористические решения. В качестве активных архитектурных приемов используются также геометрические композиции, сочетание различных фактур и скатные крыши.
В планах девелопера разработка отдельной концепции рекреационно-прогулочной зоны до побережья. Общественно-торговые объекты будут расположены вдоль Калининградского шоссе.
Напомним, соглашение о сотрудничестве Правительство Калининградской области и ГК «КОРТРОС» подписали
на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 19 июня. Документ предполагает сотрудничество при реализации новых инвестиционных проектов в самом западном регионе России. Стороны договорились о взаимодействии при формировании на территории области нового масштабного туристического кластера, создании современной транспортной, коммунальной, санаторно-курортной инфраструктуры. Изображения предоставлены пресс-службой ГК «КОРТРОС»