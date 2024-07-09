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ГК «КОРТРОС» застроит 7 гектаров на Октябрьском острове в Калининграде

УрБК, Екатеринбург, 01.10.2024. В 2025 году ГК «КОРТРОС» (в Свердловской области представлена АО СЗ «РСГ-Академическое») планирует приступить к освоению нового масштабного проекта на Октябрьском острове Калининграда. Об этом заявил генеральный директор компании Станислав Киселев на открытии стенда девелопера в рамках международной выставки-форума 100+ TechnoBuild 2024 в Екатеринбурге.

ГК «КОРТРОС» застроит 7 гектаров на Октябрьском острове в Калининграде

Общая площадь застройки, которая расположится по обе стороны аллеи Чемпионов, составит 7 га. В проекте запланирован жилой квартал с разноформатным предложением премиум- и комфорт-классов на более чем 100 тыс. кв. м, два гостиничных комплекса на 17 тыс. кв. м и объекты коммерческой и торговой инфраструктуры на 10 тыс. кв. м. Федеральный девелопер рассчитывает завершить реализацию проекта в 2031 году.

«Калининград сегодня — один из главных туристических центров России, а остров Октябрьский — новая локация общественного притяжения. Я уверен, что для развития девелоперской сферы у региона огромный потенциал. Создание такого значимого для целой области проекта — задача, на текущий момент посильная не каждому игроку рынка. Она требует консолидации всех ресурсов компании и достаточного релевантного опыта, который как раз есть у «КОРТРОС». Пример нашего успешного кейса — район Академический в Екатеринбурге», — сообщил генеральный директор ГК «КОРТРОС» Станислав Киселев.

По его словам, для создания архитектурной концепции компания планирует привлечь лучшие мировые архитектурные бюро. Следуя визионерским принципам своей главной стратегии развития, девелопер представит проект с улучшенными продуктовыми характеристиками, которые будут актуальны для потребителя на протяжении многих лет. Во всех объектах будут применяться собственные технологические ноу-хау компании («умный дом» и системы искусственного интеллекта), которые обеспечат резидентов всеми опциями для комфортной жизни.

Станислав Киселев также отметил особенно развитую инфраструктуру локации, в которой находятся участки будущей застройки. На острове уже функционирует спортивный стадион, построенный к чемпионату мира по футболу в 2018 году, а также культурно-образовательный кластер, в который, например, входят филиалы Третьяковской галереи и Большого театра (Театр оперы и балета), Российского государственного института сценических искусств (Высшая школа театрального и музыкального искусств) и многое другое.
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