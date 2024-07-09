ГК «КОРТРОС» застроит 7 гектаров на Октябрьском острове в Калининграде

УрБК, Екатеринбург, 01.10.2024. В 2025 году ГК «КОРТРОС» (в Свердловской области представлена АО СЗ «РСГ-Академическое») планирует приступить к освоению нового масштабного проекта на Октябрьском острове Калининграда. Об этом заявил генеральный директор компании Станислав Киселев на открытии стенда девелопера в рамках международной выставки-форума 100+ TechnoBuild 2024 в Екатеринбурге.Общая площадь застройки, которая расположится по обе стороны аллеи Чемпионов, составит 7 га. В проекте запланирован жилой квартал с разноформатным предложением премиум- и комфорт-классов на более чем 100 тыс. кв. м, два гостиничных комплекса на 17 тыс. кв. м и объекты коммерческой и торговой инфраструктуры на 10 тыс. кв. м. Федеральный девелопер рассчитывает завершить реализацию проекта в 2031 году.«Калининград сегодня — один из главных туристических центров России, а остров Октябрьский — новая локация общественного притяжения. Я уверен, что для развития девелоперской сферы у региона огромный потенциал. Создание такого значимого для целой области проекта — задача, на текущий момент посильная не каждому игроку рынка. Она требует консолидации всех ресурсов компании и достаточного релевантного опыта, который как раз есть у «КОРТРОС». Пример нашего успешного кейса — район Академический в Екатеринбурге», — сообщил генеральный директор ГК «КОРТРОС» Станислав Киселев.По его словам, для создания архитектурной концепции компания планирует привлечь лучшие мировые архитектурные бюро. Следуя визионерским принципам своей главной стратегии развития, девелопер представит проект с улучшенными продуктовыми характеристиками, которые будут актуальны для потребителя на протяжении многих лет. Во всех объектах будут применяться собственные технологические ноу-хау компании («умный дом» и системы искусственного интеллекта), которые обеспечат резидентов всеми опциями для комфортной жизни.Станислав Киселев также отметил особенно развитую инфраструктуру локации, в которой находятся участки будущей застройки. На острове уже функционирует спортивный стадион, построенный к чемпионату мира по футболу в 2018 году, а также культурно-образовательный кластер, в который, например, входят филиалы Третьяковской галереи и Большого театра (Театр оперы и балета), Российского государственного института сценических искусств (Высшая школа театрального и музыкального искусств) и многое другое.