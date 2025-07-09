ГК «КОРТРОС» презентовала на ИННОПРОМе новые проекты и первого в России робота-консьержа

УрБК, Екатеринбург, 11.07.2025. В рамках международного форума ИННОПРОМ, который вчера завершился
в Екатеринбурге, ГК «КОРТРОС» представила четыре проекта, новые энергоэффективные технологии и первого в России робота-консьержа.
В частности, среди проектов, представленных гостям форума, оказались деловой квартал в Перми, бизнес-центр в Екатеринбурге, жилая застройка на острове Октябрьский в Калининграде и многофункциональный санаторно-гостиничный комплекс в Светлогорске. На стенде также были представлены образцы фасадных солнечных панелей, для продвижения которых девелопер совместно с «Хевел» создали компанию «Зеленый город».
Посетителей стенда на форуме встречал робот-консьерж Арди. Андроид от ГК «КОРТРОС» приветствовал гостей и беседовал с ними. Робот общался, деликатно отвечая на вопросы, в том числе о выставке, о ГК «КОРТРОС» и о проектах компании. Коммуникацию с собеседниками Арди ведет по разным сценариям. Робот может распознавать лица, поэтому запоминает тех, с кем ему довелось поговорить хотя бы однажды.
«Традиционно на форумах такого масштаба важной темой является развитие цифровизации разных отраслей, а также внедрения технологий искусственного интеллекта. Мы рады, что имеем к этому непосредственное отношение и вместе с нашими партнерами повышаем уровень технологического оснащения наших жилых комплексов. Напомню, что после окончания Форума Арди вернется в центральное лобби квартала HEADLINER, где продолжит общаться с жителями, арендаторами коммерческой инфраструктуры, доставщиками, представителями управляющей компании и другими посетителями», — отметил генеральный директор ГК «КОРТРОС» Станислав Киселев.
Одной из главных премьер форума от ГК «КОРТРОС» стал деловой квартал «Пермь-Сити», который расположится на участке почти 2,6 га в проекте КРТ «Дом культуры железнодорожников». На площадке проектируются RnD технопарк, офисы и гостиница. Общая площадь объектов — более 57,8 тыс. кв. м.
В Екатеринбурге девелопер планирует построить бизнес-центр на 31,45 тыс. кв. м в рамках самого крупного в России и Европе проекта комплексного освоения территории — «Академический». Архитектурная концепция бизнес-центра разработана французским бюро Valode & Pistre, авторами всей концепции застройки района Академический.
В проекте комплексной застройки в Калининграде — 7 га на острове Октябрьский, запланировано жилье объемом более 114 тыс. кв. м, апартаменты площадью 10 тыс. кв. м и два многофункциональных комплекса свыше 41 тыс. кв. м с гостиницей, офисами и коммерческими помещениями.
В Калининградской области идет разработка проекта санаторно-гостиничного комплекса в Светлогорске — на первой береговой линии Балтийского моря. На участке в 30,6 га запланирована малоэтажная жилая застройка, санаторий с современными лечебно-оздоровительными методиками, гостиницы и гостиничные апартаменты в концепции семейного отдыха. Общая площадь комплекса составит 30 тыс. кв. м. Проект позволит создать более 500 рабочих мест для города.
Наряду с новыми проектами посетители форума могли оценить новшество, которое компании «КОРТРОС» и «Хевел» планируют совместно продвигать на рынке строительных технологий — энергогенерирующие солнечные фасады зданий на основе фотоэлектрических модулей. Отечественную разработку можно интегрировать в фасадные системы жилых и офисных зданий. Они вырабатывают электроэнергию непосредственно в точке ее потребления, снижая зависимость строительных объектов от внешних сетей. Технология позволяет собирать прямой и рассеянный солнечный свет, что увеличивает эффективность модулей. Изображения предоставлены пресс-службой ГК «КОРТРОС»