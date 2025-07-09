ГК «КОРТРОС» презентовала на ИННОПРОМе новые проекты и первого в России робота-консьержа

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ГК «КОРТРОС» расширяется на запад

Правительство Калининградской области и ГК «КОРТРОС» подписали соглашение о сотрудничестве ...

ГК «КОРТРОС» застроит 7 гектаров на Октябрьском острове в Калининграде

УрБК, Екатеринбург, 01.10.2024. В 2025 году ГК «КОРТРОС» (в Свердловской области представлена АО СЗ ...

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Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на разработку проекта комплексной застройки 15 квартала

УрБК, Екатеринбург, 25.03.2020. АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»), которое ...