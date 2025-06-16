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Аналитики прогнозируют снижение ключевой ставки к концу года до 17,5-18%

УрБК, Москва, 18.06.2025. Банк России к концу текущего года может снизить ключевую ставку до 17,5-18%. Об этом сообщила гендиректор рейтингового агентства «Эксперт РА» Марина Чекурова на Петербургском международном экономическом форуме, передают РИА «Новости».

По ее словам, на июльском заседании ставку могут снизить на 1 п. п. Дальнейшее снижение будет идти меньшими шагами или не на каждом заседании.

Ранее гендиректор рейтингового агентства АКРА Владимир Гусаков рассказал, что период ослабления денежно-кредитной политики в РФ может продлиться полтора года.
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