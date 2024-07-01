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Первая детская поликлиника Академического района Екатеринбурга в апреле отпразднует десятилетие со дня открытия

УрБК, Екатеринбург, 10.04.2025. Первая детская поликлиника в восьмом районе Екатеринбурга в апреле 2025 года отмечает 10 лет со дня открытия. На сегодняшний день к медучреждению прикреплены более 33 тыс. детей. За годы работы маленькие пациенты посетили поликлинику более 3 млн раз, а все приемы проходят бесплатно по полису ОМС.

Первая детская поликлиника Академического района Екатеринбурга в апреле отпразднует десятилетие со дня открытия

В планах — открытие нового филиала для обслуживания районов Мичуринский и Широкой Речки, сообщает пресс-служба основателя района АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»).

«Мы гордимся, что десять лет назад внесли вклад в создание поликлиники и поддерживаем ее развитие. Наша задача — не просто строить квадратные метры, а формировать среду, где здоровье и благополучие жителей становятся приоритетом», — отметил генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов.

Первая детская поликлиника Академического района Екатеринбурга в апреле отпразднует десятилетие со дня открытия

Он также добавил, что современный район начинается с инфраструктуры, и когда 10 лет назад в Академическом районе появилась Первая детская поликлиника, это стало не просто открытием нового социального объекта, но ярким показателем того, что на осваиваемой территории формируется комфортная среда для жизни, где забота о здоровье детей — один из главных приоритетов.

Отметим, что инфраструктура здравоохранения Академического района продолжает активно развиваться. Так, в 2024 году здесь открылась новая поликлиника для взрослых, а в ближайшие годы в районе будет реализован проект федерального уровня — медицинский инновационный кластер, включающий комплекс зданий НИИ ОММ и филиал медицинского университета. Это позволит не только обеспечить жителей высококлассной медицинской помощью, но и привлечь в район лучших специалистов и научные школы.

Первая детская поликлиника Академического района Екатеринбурга в апреле отпразднует десятилетие со дня открытия

Добавим, что ГК «КОРТРОС» с первых лет своего существования последовательно реализует принципы комплексного освоения территории: строит не только жилье, но и создает комфортные условия для жизни. Доступные поликлиники, школы, детские сады, спортобъекты — все это элементы среды, которые делают Академический полноценным городским районом, где можно расти и полноценно развиваться на всех этапах жизни.

Фото предоставлено пресс-службой АО СЗ «РСГ-Академическое»
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