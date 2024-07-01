Первая детская поликлиника Академического района Екатеринбурга в апреле отпразднует десятилетие со дня открытия

УрБК, Екатеринбург, 01.07.2024. В Академическом районе Екатеринбург прошли выпускные вечера для учеников пяти школ. ...

В Академическом районе Екатеринбурга прошли выпускные вечера для 413 одиннадцатиклассников

В Академическом районе Екатеринбурга к 2030 году планируется создать 15 тыс. новых рабочих мест

УрБК, Екатеринбург, 18.05.2023. В Академическом районе Екатеринбурга в течение ближайших нескольких лет появятся новые ...