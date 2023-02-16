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Первой детской поликлинике Академического района Екатеринбурга исполнилось восемь лет

УрБК, Екатеринбург, 06.04.2023. Сегодня исполнилось восемь лет Первой детской поликлинике в Академическом районе Екатеринбурга. На сегодняшний день сюда за медицинской помощью обращается 30 тыс. детей, сообщает пресс-служба АО СЗ «РСГ-Академическое».

Стоит отметить, что Первая детская поликлиника является частным учреждением, которое выполняет функции государственного. Получить медицинскую помощь здесь можно по полису ОМС.

Первой детской поликлинике Академического района Екатеринбурга исполнилось восемь лет

Когда поликлиника начала свою работу, в ней было всего пять педиатрических отделений и 4,5 тыс. пациентов.

«Прикреплять детей Академического района мы начали с февраля 2015 года и к открытию у нас уже было 4,5 тысячи пациентов. И это только из зоны застройки нового района, без учета микрорайонов Широкая речка и Краснолесье. Напротив нашего здания еще не было ни одного жилого дома по улице Шаманова, а пациенты к нам уже шли. Мы гордимся своей работой: по данным территориального фонда обязательного медицинского страхования, удовлетворенность работой поликлиники составляет более 95%, это хороший показатель», — рассказала главный врач Первой детской поликлиники Люция Закирова.

Несмотря на загруженность учреждения — на данный момент к поликлинике прикреплено почти 30 тыс. человек при проектной мощности в 15 тыс. — в марте этого года на учет сюда встали 134 новорожденных жителя района. Обычно этот показатель составляет около 100 малышей.

Первой детской поликлинике Академического района Екатеринбурга исполнилось восемь лет

Чтобы сохранить комфортные условия оказания медицинской помощи и работы для медиков, год назад на улице Семихатова появился филиал поликлиники для 10 тыс. детей. В планах руководства построить на территории Академического еще несколько дополнительных отделений.

«У нас есть планы по расширению, и мы их в данный момент обсуждаем с генеральным застройщиком района — АО СЗ «РСГ-Академическое». На рабочих совещаниях был разработан план развития детского здравоохранения, который вошел в концепцию развития района Академический. Подразумевается, что всего в районе до 2035 года появится еще четыре дополнительных филиала поликлиники», — добавила Люция Закирова.

Примечательно, что Первая детская поликлиника стала новатором в создании электронной сети медкарт. Так, с 2019 года здесь объединили данные пациентов, которые ведут педиатры, и медкарты из школ и детских садов в одну информационную систему.

Первой детской поликлинике Академического района Екатеринбурга исполнилось восемь лет

Первая детская поликлиника в Академическом районе считается одной из самых современных в городе. Сегодня в ее структуре развернуто три педиатрических отделения, имеются клинико-диагностическое и отделение восстановительного лечения, а также неотложная помощь с выездными бригадами. Есть своя клиническая лаборатория и дневной стационар, работающий в две смены, в штате имеется 18 узких специалистов. Недавно парк медицинской техники пополнился двумя новыми аппаратами УЗИ, а к лету заработает первый и единственный в районе маммограф.

Фото предоставлены пресс-службой АО СЗ «РСГ-Академическое»

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