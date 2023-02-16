Первой детской поликлинике Академического района Екатеринбурга исполнилось восемь лет

УрБК, Екатеринбург, 06.04.2023. Сегодня исполнилось восемь лет Первой детской поликлинике в Академическом районе Екатеринбурга. На сегодняшний день сюда за медицинской помощью обращается 30 тыс. детей, сообщает пресс-служба АО СЗ «РСГ-Академическое».



Стоит отметить, что Первая детская поликлиника является частным учреждением, которое выполняет функции государственного. Получить медицинскую помощь здесь можно по полису ОМС.







Когда поликлиника начала свою работу, в ней было всего пять педиатрических отделений и 4,5 тыс. пациентов.



«Прикреплять детей Академического района мы начали с февраля 2015 года и к открытию у нас уже было 4,5 тысячи пациентов. И это только из зоны застройки нового района, без учета микрорайонов Широкая речка и Краснолесье. Напротив нашего здания еще не было ни одного жилого дома по улице Шаманова, а пациенты к нам уже шли. Мы гордимся своей работой: по данным территориального фонда обязательного медицинского страхования, удовлетворенность работой поликлиники составляет более 95%, это хороший показатель», — рассказала главный врач Первой детской поликлиники Люция Закирова.



Несмотря на загруженность учреждения — на данный момент к поликлинике прикреплено почти 30 тыс. человек при проектной мощности в 15 тыс. — в марте этого года на учет сюда встали 134 новорожденных жителя района. Обычно этот показатель составляет около 100 малышей.







Чтобы сохранить комфортные условия оказания медицинской помощи и работы для медиков, год назад на улице Семихатова появился филиал поликлиники для 10 тыс. детей. В планах руководства построить на территории Академического еще несколько дополнительных отделений.



«У нас есть планы по расширению, и мы их в данный момент обсуждаем с генеральным застройщиком района — АО СЗ «РСГ-Академическое». На рабочих совещаниях был разработан план развития детского здравоохранения, который вошел в концепцию развития района Академический. Подразумевается, что всего в районе до 2035 года появится еще четыре дополнительных филиала поликлиники», — добавила Люция Закирова.



Примечательно, что Первая детская поликлиника стала новатором в создании электронной сети медкарт. Так, с 2019 года здесь объединили данные пациентов, которые ведут педиатры, и медкарты из школ и детских садов в одну информационную систему.







Первая детская поликлиника в Академическом районе считается одной из самых современных в городе. Сегодня в ее структуре развернуто три педиатрических отделения, имеются клинико-диагностическое и отделение восстановительного лечения, а также неотложная помощь с выездными бригадами. Есть своя клиническая лаборатория и дневной стационар, работающий в две смены, в штате имеется 18 узких специалистов. Недавно парк медицинской техники пополнился двумя новыми аппаратами УЗИ, а к лету заработает первый и единственный в районе маммограф.



Фото предоставлены пресс-службой АО СЗ «РСГ-Академическое»