УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 10:02

Банк России намерен подходить к снижению ключевой ставки аккуратно

УрБК, Москва, 10.04.2025. Банк России намерен подходить к снижению ключевой ставки аккуратно. Об этом заявила 9 апреля глава регулятора Эльвира Набиуллин, пишет «РБК».

Она уточнила, что в вопросе снижения ключевого показателя важно убедиться, что нынешнее замедление темпа роста цен устойчиво. Это предотвратит ошибку прошлого года, когда инфляция после замедления стала активно набирать обороты.

Она также отметила, что высокий темп инфляции стал главной угрозой увеличению реальных доходов граждан и развитию российской экономики. С целью сдерживания роста цен регулятор поднял ключевую ставку до 21% в октябре 2024 года.

Напомним, что в августе 2023 года совет директоров Банка России в ходе внеочередного заседания повысил ключевую ставку на 350 базисных пунктов. В сентябре — еще на 100, в октябре — на 200, в декабре — на 100. Таким образом, к концу 2023 года ставка составляла 16%. На этом уровне она сохранялась до июля 2024 года. Тогда совет директоров регулятора принял решение о повышении индикатора до 18% годовых. В сентябре ставку повысили до 19%, в октябре — до 21%. В декабре 2024 года регулятор оставил ставку без изменения.

Следующее заседание совета директоров Банка России состоится 25 апреля.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
21.03.2025 Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%

Совет директоров Банка России сегодня принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%, сообщает пресс-служба ...

21.03.2025 Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%

УрБК, Москва, 21.03.2025. Совет директоров Банка России сегодня принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%, ...

14.02.2025 Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%

УрБК, Москва, 14.02.2025. Совет директоров Банка России сегодня принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%, ...

20.12.2024 Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%

УрБК, Москва, 20.12.2024. Совет директоров Банка России сегодня принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%, ...

25.10.2024 Банк России повысил ключевую ставку до 21% годовых

УрБК, Москва, 25.10.2024. Совет директоров Банка России сегодня принял решение о повышении ключевой ставки с 19% до 21% ...

Популярные новости
17.03.2025В Екатеринбурге вынесли приговор по делу об уклонении от уплаты таможенных платежей на сумму 2,6 млн рублей31.03.2025В Екатеринбурге открыли новую школу №31412.03.2025Супер-колледж и федеральная сеть отелей12.03.2025Свердловские власти готовятся к 100+ TechnoBuild 202511.03.2025Продажи в новостройках снизились на 17%
Архив новостей
Апрель 2025 (252)
Март 2025 (578)
Февраль 2025 (562)
Январь 2025 (473)
Декабрь 2024 (589)
Ноябрь 2024 (612)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18