Банк России намерен подходить к снижению ключевой ставки аккуратно

Совет директоров Банка России сегодня принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%, сообщает пресс-служба ...

УрБК, Москва, 21.03.2025. Совет директоров Банка России сегодня принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%, ...

УрБК, Москва, 14.02.2025. Совет директоров Банка России сегодня принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%, ...

УрБК, Москва, 20.12.2024. Совет директоров Банка России сегодня принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%, ...

Банк России повысил ключевую ставку до 21% годовых

УрБК, Москва, 25.10.2024. Совет директоров Банка России сегодня принял решение о повышении ключевой ставки с 19% до 21% ...