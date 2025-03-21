Банк России намерен подходить к снижению ключевой ставки аккуратно

Совет директоров Банка России сегодня принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%, сообщает пресс-служба ...21.03.2025 Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%
УрБК, Москва, 21.03.2025. Совет директоров Банка России сегодня принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%, ...14.02.2025 Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%
УрБК, Москва, 14.02.2025. Совет директоров Банка России сегодня принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%, ...20.12.2024 Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%
УрБК, Москва, 20.12.2024. Совет директоров Банка России сегодня принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%, ...25.10.2024 Банк России повысил ключевую ставку до 21% годовых
УрБК, Москва, 25.10.2024. Совет директоров Банка России сегодня принял решение о повышении ключевой ставки с 19% до 21% ...