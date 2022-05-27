Пошлина на экспорт пшеницы из России с 9 апреля повысилась на 5,7%

УрБК, Москва, 27.05.2022. Пошлина на экспорт пшеницы на период с 1 по 6 июня вырастет до 121,2 долл. США за тонну, на ...

Пошлины на экспорт пшеницы из России увеличатся до 121 долл. США за тонну

В России почти в восемь раз вырастет пошлина на вывоз пшеницы

УрБК, Москва, 21.06.2021. В России с 23 июня в 7,9 раза увеличится размер пошлины на экспортные поставки пшеницы из ...