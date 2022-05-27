Пошлина на экспорт пшеницы из России с 9 апреля повысилась на 5,7%

УрБК, Москва, 27.05.2022. Пошлина на экспорт пшеницы на период с 1 по 6 июня вырастет до 121,2 долл. США за тонну, на ...21.06.2021 В России почти в восемь раз вырастет пошлина на вывоз пшеницы
УрБК, Москва, 21.06.2021. В России с 23 июня в 7,9 раза увеличится размер пошлины на экспортные поставки пшеницы из ...18.05.2015 Россия сократила экспорт пшеницы в 2,5 раза
УрБК, Москва 18.05.2015. Россия с февраля сократила поставки за рубеж пшеницы в 2,5 раза (до 1,6 млн т). Об этом ...27.04.2015 Россия сократила экспорт пшеницы почти в 2,5 раза
УрБК, Москва, 27.04.2015. Россия по итогам февраля 2015 года сократила экспорт пшеницы почти в 2,5 раза (до 1,4 млн т) ...30.03.2015 Экспорт пшеницы из России за рубеж сократился вдвое
УрБК, Москва, 30.03.2015. После введения 1 февраля этого года экспортной пошлины на пшеницу Россия сократила ее ...