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Вчера, 11:07

Пошлина на экспорт пшеницы из России с 9 апреля повысилась на 5,7%

УрБК, Москва, 09.04.2025. Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 9 апреля повысилась на 5,7%, до 2 тыс. 031,4 руб. На прошлой неделе стоимость тонны составляла 1 тыс. 921,6 руб., пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные Минсельхоза.

За отчетный период пошлина на ячмень выросла с 220 руб. до 252,2 руб. за т, на кукурузу с 1 тыс. 216,8 руб. до 1 тыс. 251,7 руб.

Уточняется, что. новые ставки будут действовать по 15 апреля включительно.
Напомним, что с 2 июня 2021 года Россия ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей.

Ранее УрБК, писал, что в Свердловской области в 2025 году посевные площади будут увеличен до более 760 тыс. га. Эта цифра превышает показатели прошлого года на 0,4 тыс. га, сообщил глава региона в ходе заседания правительства Среднего Урала.
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