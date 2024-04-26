В Свердловской области планируют увеличить посевную площадь

УрБК, Екатеринбург, 26.04.2024. Аграрии Свердловской области приступили к полевым работам. На площади более 20 тыс. га ...05.05.2021 В Свердловской области началась посевная
Во всех муниципалитетах Свердловской области началась посевная кампания, сообщает департамент информполитики региона. ...05.05.2021 В Свердловской области началась посевная
УрБК, Екатеринбург, 05.05.2021. Во всех муниципалитетах Свердловской области началась посевная кампания, сообщает ...01.04.2020 Посевные площади в Свердловской области за четыре года сократились на 55,5 тыс. гектаров
Общая территория посевных площадей в Свердловской области с 2015 по 2019 год сократилась на 55,5 тыс. гектаров, ...23.07.2015 В 2015 году посевные площади в Свердловской области увеличили всего на 0,1%
Свердловские аграрии в 2015 году увеличили посевные площади всего на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого ...