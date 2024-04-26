В Свердловской области планируют увеличить посевную площадь

УрБК, Екатеринбург, 20.03.2025. Губернатор Евгений Куйвашев объявил о планах увеличить посевную площадь в Свердловской области в 2025 году до более 760 тыс. га. Эта цифра превышает показатели прошлого года на 0,4 тыс. га, сообщил глава региона в ходе заседания правительства Среднего Урала.



«Сейчас важно оперативно завершить все подготовительные мероприятия. Прежде всего — речь о готовности техники, запасах минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов», — заявил Е. Куйвашев.



Губернатор дал поручение активизировать работу по модернизации парка сельскохозяйственной техники и решению кадровых вопросов в отрасли, включая реализацию мер поддержки аграриев.



Первый замгубернатора Алексей Шмыков проинформировал, что значительная часть посевных площадей — порядка 47% — будет отведена под кормовые культуры. Доля зерновых и зернобобовых культур составит 43,6%. Традиционно планируется выращивать масличные культуры, картофель и овощи открытого грунта.



Начало посевных работ намечено на третью декаду апреля.