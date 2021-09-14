Российский Минсельхоз сохраняет прогноз по производству зерновых и зернобобовых культур на уровне 135 млн тонн

УрБК, Екатеринбург, 14.09.2021. К 10 сентября 2021 года в Свердловской области урожаи зерновых и зернобобовых культур ...05.05.2021 В Свердловской области началась посевная
Во всех муниципалитетах Свердловской области началась посевная кампания, сообщает департамент информполитики региона. ...05.05.2021 В Свердловской области началась посевная
УрБК, Екатеринбург, 05.05.2021. Во всех муниципалитетах Свердловской области началась посевная кампания, сообщает ...27.07.2012 Росгидромет снизил из-за засухи прогноз по урожаю зерновых и зернобобовых культур в РФ
УрБК, Москва, 27.07.2012. Прогноз по урожаю зерновых и зернобобовых культур в РФ в 2012 году снижен до 77–80 млн тонн с ...17.09.2010 В Уральском федеральном округе обмолочено 36,3% посевов зерновых и зернобобовых культур
УрБК, Москва, 17.09.2010. На 1 сентября 2010 года в хозяйствах РФ всех категорий (сельхозорганизации, фермеры, ...