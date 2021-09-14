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Российский Минсельхоз сохраняет прогноз по производству зерновых и зернобобовых культур на уровне 135 млн тонн

УрБК, Москва, 28.07.2025. Российский Минсельхоз сохраняет прогноз по производству зерновых и зернобобовых культур на уровне 135 млн т, пишут РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Там уточнили, что этот прогноз сохранится только при благоприятных погодных условиях в период уборки урожая.

«В текущем году в отдельных регионах юга страны, в частности, Ростовской области, Республике Крым и некоторых районах Краснодарского края сложились неблагоприятные условия для формирования урожая зерновых культур», — пояснили в ведомстве, добавив, что в большинстве регионов фактическая урожайность выше прошлогодних показателей.

Речь идет о Центральном регионе, Приволжском, Северо-Кавказском федеральном округе, а также об отдельных южных регионах (Адыгея, Волгоград).

Что касается Свердловской области, в этом году площадь засевания составила более 760 тыс. га, это на 0,4 га больше, чем в прошлом году. Около половины всей площади заняли кормовые культуры. Посевы зерновых и бобовых культур составят 43,6%. Помимо этого, на полях региона были посеяны масличные культуры, картофель и овощи открытого грунта.
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