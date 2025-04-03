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Вчера, 09:44

В Академическом районе Екатеринбурга будет отремонтировано шесть участков дорог

УрБК, Екатеринбург, 07.04.2025. В Академическом районе Екатеринбурга в рамках голосования определили участки дорог, которые нуждаются в ремонте. 32,2 %, было отдано за участок дороги по улице Косотурской — от Суходольской до Верхнеуфалейской, сообщает пресс-служба горадминистрации.

За реконструкцию дорожного полотна по улице Соболева было отдано 26 % голосов, также 15,3 % проголосовавших предложили свои варианты для проведения реконструкции УДС.

За улицу Волошина проголосовали — 7,1 %, за улицу Черемшанская (от дома № 17 до дома № 25) — 7,4 %, за улицу Муранова — 7 % и за улицу Охотников — 5 %.

Отметим, что в этом году запланирован ремонт в общей сложности 30 участков автомобильных дорог протяженностью 26 км. Кроме этого, в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» будет обустроено 12 участков: 10 км дорог площадью около 205 тыс. кв м.

Ранее УрБК писал, что в Екатеринбурге за три дня отремонтировали 91 участок дорог в семи районах города.
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