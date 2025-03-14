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В Екатеринбурге за три дня отремонтировали 91 участок дорог

УрБК, Екатеринбург, 03.04.2025. В Екатеринбурге за три дня отремонтировали 91 участок дорог в семи районах города. Для заделки ям было использовано около 80 т холодного асфальта. Об этом сообщает департамент информполитики города.

Работы по ремонту улично-дорожной сети проходят по всему городу. Самая масштабная их часть начнется с установлением стабильно теплой погоды. Всего за год планируется обновить 30 участков площадью 410,8 тыс. кв. м и протяженностью 26 км.

Отметим, что ремонт 12 из запланированных к обновлению участков протяженностью более 13 км пройдет в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» национального проекта «Инфраструктура для жизни».
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