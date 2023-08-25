В Екатеринбурге стартовал опрос по ремонту дорог в Академическом районе

В Екатеринбурге от остановки «Ферганская» до конечной временно перестали ходить три трамвая

УрБК, Екатеринбург, 25.08.2023. В Екатеринбурге с 10.00 25 августа до 05.00 28 августа 2023 года закрыто движение трех ...