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В Екатеринбурге стартовал опрос по ремонту дорог в Академическом районе

УрБК, Екатеринбург, 24.03.2025. Жителям Академического района предлагают выбрать участки улиц, которые нуждаются в срочном ремонте. Об этом сообщает департамент информполитики администрации города.

Горожане могут выбрать любые участки улично-дорожной сети из шести предложенных: ул. Волошина, ул. Черемшанская (от № 17 до № 25), ул. Муранова, ул. Охотников, ул. Соболева, ул. Косотурская (от Суходольской до Верхнеуфалейской).

Также жители района могут сами указать на каких улицах необходимы ремонтные работы. Проголосовать можно на сайте Госуслуг. Опрос продлится до 6 апреля.

Ранее УрБК писал, что в Екатеринбурге планируют отремонтировать 30 участков дорог.
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