В Екатеринбурге стартовал опрос по ремонту дорог в Академическом районе

УрБК, Екатеринбург, 25.08.2023. В Екатеринбурге с 10.00 25 августа до 05.00 28 августа 2023 года закрыто движение трех ...11.01.2019 В Верх-Исетском районе Екатеринбурга демонтируют 161 металлический гараж
УрБК, Екатеринбург, 11.01.2019. Администрация Верх-Исетского района Екатеринбурга планирует снести 161 гараж на ...27.03.2018 В Екатеринбурге Верх-Исетский район очистят от металлических гаражей
УрБК, Екатеринбург, 27.03.2018. Администрация Верх-Исетского района Екатеринбурга намерена очистить территорию района ...15.07.2014 В Орджоникидзевском районе появятся 10 пешеходных ограждений
УрБК, Екатеринбург, 15.07.2014. В июле на территории Орджоникидзевского района службами благоустройства будет ...15.04.2014 В Екатеринбурге за минувшую неделю ликвидировали 16 объектов незаконной торговли
УрБК, Екатеринбург, 15.04.2014. В течение прошлой недели с территории Екатеринбурга были вынесены еще 16 самовольно ...