Екатеринбургский «Гортранс» с начала года увеличил штат на 41 водителя автобусов

УрБК, Екатеринбург, 23.12.2024. Власти Екатеринбурга утвердили переход автобусного транспорта на брутто-контракты. ...02.12.2024 Брутто-контракты помогли решить проблему дефицита водителей городского транспорта в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 02.12.2024. Брутто-контракты помогли решить проблему дефицита водителей городского транспорта в ...29.10.2024 В Екатеринбурге максимальная зарплата водителей автобусов выросла до 140 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 29.10.2024. В Екатеринбурге максимальная зарплата водителя автобусов выросла до 140 тыс. руб. в ...17.10.2024 Гортранс Екатеринбурга ожидает приток кадров после повышения зарплаты на 30%
УрБК, Екатеринбург, 17.10.2024. ЕМУП «Гортранс» ожидает решения кадрового вопроса после принятия ряда мер по ...05.03.2020 Глава Екатеринбурга Александр Высокинский потребовал от «Гортранса» снизить число аварий с участием муниципального общественного транспорта
УрБК, Екатеринбург, 05.03.2020. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский дал руководству ЕМУП «Гортранс» две недели на ...