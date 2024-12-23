УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 09:35

Екатеринбургский «Гортранс» с начала года увеличил штат на 41 водителя автобусов

УрБК, Екатеринбург, 01.04.2025. В Екатеринбурге штат ЕМУП «Гортранс» с начала года увеличился на 41 водителя автобусов. Предприятие продолжает поиск специалистов. Об этом сообщает департамент информполитики города.

ЕМУП «Гортранс» расширяет штат водителей категории «D». В январе было принято на работу 10 специалистов, в феврале — 13, а в марте — 18. На данный момент автобусными перевозками в компании занимается 414 водителей. Еще 74 человека находятся в процессе трудоустройства.

Стоит отметить, что среди вновь трудоустроенных более 20% составляют бывшие работники «Гортранса». Они приняли решение вернуться на работу благодаря улучшению условий. Так, на текущий момент средняя заработная плата водителя автобуса составляет 130 тыс. руб., а самые активные водители могут получать до 170 тыс. руб.

Набор водителей предприятиями-перевозчиками тесно связан с реализацией транспортной реформы в Екатеринбурге. Помимо расширения штатов, она предусматривает обновление подвижного состава. Так, например, недавно власти города объявили о закупке 15 трехсекционных трамваев. Помимо этого, в начале года был завершен переход общественного транспорта города на брутто-контракты.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
23.12.2024 Администрация Екатеринбурга утвердила переход автобусного транспорта на брутто-контракты

УрБК, Екатеринбург, 23.12.2024. Власти Екатеринбурга утвердили переход автобусного транспорта на брутто-контракты. ...

02.12.2024 Брутто-контракты помогли решить проблему дефицита водителей городского транспорта в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 02.12.2024. Брутто-контракты помогли решить проблему дефицита водителей городского транспорта в ...

29.10.2024 В Екатеринбурге максимальная зарплата водителей автобусов выросла до 140 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 29.10.2024. В Екатеринбурге максимальная зарплата водителя автобусов выросла до 140 тыс. руб. в ...

17.10.2024 Гортранс Екатеринбурга ожидает приток кадров после повышения зарплаты на 30%

УрБК, Екатеринбург, 17.10.2024. ЕМУП «Гортранс» ожидает решения кадрового вопроса после принятия ряда мер по ...

05.03.2020 Глава Екатеринбурга Александр Высокинский потребовал от «Гортранса» снизить число аварий с участием муниципального общественного транспорта

УрБК, Екатеринбург, 05.03.2020. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский дал руководству ЕМУП «Гортранс» две недели на ...

Популярные новости
Вчера, 11:28В Екатеринбурге открыли новую школу №31403.03.2025Мартовские изменения03.03.2025В Академическом прошли масленичные гуляния17.03.2025В Екатеринбурге вынесли приговор по делу об уклонении от уплаты таможенных платежей на сумму 2,6 млн рублей06.03.2025Инфраструктура для девятого района
Архив новостей
Апрель 2025 (14)
Март 2025 (578)
Февраль 2025 (562)
Январь 2025 (473)
Декабрь 2024 (589)
Ноябрь 2024 (612)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18