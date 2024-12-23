Екатеринбургский «Гортранс» с начала года увеличил штат на 41 водителя автобусов

УрБК, Екатеринбург, 23.12.2024. Власти Екатеринбурга утвердили переход автобусного транспорта на брутто-контракты. ...

Администрация Екатеринбурга утвердила переход автобусного транспорта на брутто-контракты

УрБК, Екатеринбург, 02.12.2024. Брутто-контракты помогли решить проблему дефицита водителей городского транспорта в ...

Брутто-контракты помогли решить проблему дефицита водителей городского транспорта в Екатеринбурге

В Екатеринбурге максимальная зарплата водителей автобусов выросла до 140 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 29.10.2024. В Екатеринбурге максимальная зарплата водителя автобусов выросла до 140 тыс. руб. в ...