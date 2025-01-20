Глава Екатеринбурга Алексей Орлов анонсировал закупку 15 трехсекционных трамваев

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УрБК, Екатеринбург, 25.09.2024. В Екатеринбурге в рамках поэтапной модернизации автопарка общественного транспорта ...