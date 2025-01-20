Глава Екатеринбурга Алексей Орлов анонсировал закупку 15 трехсекционных трамваев

УрБК, Екатеринбург, 20.01.2025. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов анонсировал выход на маршрут нового трамвая ...28.11.2024 В Екатеринбург прибыли два первых низкопольных троллейбуса «Синара-6254»
УрБК, Екатеринбург, 28.11.2024. В Екатеринбург прибыли два первых низкопольных троллейбуса «Синара-6254». Каждая машина ...24.10.2024 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов отреагировал на обсуждение транспортных проблем города в Совфеде
УрБК, Екатеринбург, 24.10.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов назвал справедливой критику председателя Совета ...25.09.2024 В Екатеринбурге объявили конкурс на закупку 50 троллейбусов с удлиненным автономным ходом
В Екатеринбурге в рамках поэтапной модернизации автопарка общественного транспорта объявили конкурс на закупку 50 ...25.09.2024 В Екатеринбурге объявили конкурс на закупку 50 троллейбусов с удлиненным автономным ходом
УрБК, Екатеринбург, 25.09.2024. В Екатеринбурге в рамках поэтапной модернизации автопарка общественного транспорта ...