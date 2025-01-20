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Глава Екатеринбурга Алексей Орлов анонсировал закупку 15 трехсекционных трамваев

УрБК, Екатеринбург, 31.03.2025. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов объявил о том, что город проведет аукцион на закупку 15 трехсекционных трамваев. Об этом сообщает департамент информполитики города.

В администрации города рассказали, что новый транспорт должен быть низкопольным, иметь современное оснащение (USB-разъемы, табло, кондиционеры, климат-контроль), а также вмешать более 150 пассажиров.

«Победитель определится по результатам торгов», — написал А. Орлов в своем Telegram-канале.

Напомним, что в 2024 году в городе наполовину обновили троллейбусный парк, закупив 100 машин. А в начале этого года в столицу Урала прибыли два трамвая.
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