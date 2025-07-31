УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 10:23

Новые плоды транспортной реформы

В Екатеринбург впервые за долгие годы пришла крупная партия новых трамваев «Кастор». Семь новых трехсекционных вагонов были представлены 5 сентября 2025 года в Западном депо екатеринбургского «Гортранса». В ближайшие месяцы поставщик — Усть-Катавский завод в Челябинской области, входит в «Роскомос» — должен поставить еще восемь. Одними из первых новые подвижные составы оценили врио губернатора Свердловской области Денис Паслер и глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Новые плоды транспортной реформы

Контракт на поставку 15 трехсекционных вагонов был заключен администрацией Екатеринбурга в июне текущего года. Общая стоимость контракта составила 2,1 млрд рублей. Трамваи полностью низкопольные и могут вместить около 260 пассажиров. В салонах установлены кондиционеры, климат-контроль, USB-порты и информационные табло.

Врио губернатора Денис Паслер заявил, что новые составы запустят по маршруту № 18 «Шарташ — Волгоградская». Это направление было выбрано из-за его высокой загруженности.

Новые плоды транспортной реформы

«Новые трамваи идеально подходят под запросы мегаполиса и его жителей. Полностью низкопольные, вмещают около 260 человек, оснащены кондиционерами, медиаэкранами. Одним словом, есть все для комфортного и безопасного передвижения по городу», — сказал Денис Паслер.

Новые плоды транспортной реформы

Глава Екатеринбурга, в свою очередь, уточнил, что «Кастор» уже зарекомендовал себя в уральской столице. Год назад проводилась его обкатка на трамвайных линиях города.

Новые плоды транспортной реформы

«Масштабная транспортная реформа, которую мы проводим в течение полутора лет, которую всецело поддерживает Денис Паслер, уже дает свои первые результаты. Мы очень надеемся, что в этом году и в начале следующего года мы полностью завершим обновление троллейбусного парка, чего не происходило последние 20 лет», — подчеркнул Алексей Орлов.

5 сентября «Касторы» уже вышли на линию. Ожидается, что к ним присоединится современный вариант трамвая «Уралтрансмаша» — модель 71-415М. Это односекционный трамвай, рассчитанный на 221 пассажира. Он будет проходить тестовую обкатку в уральской столице. Обновление трамвайного парка в Екатеринбурге будет проходить и дальше за счет брутто-контрактов.

Новые плоды транспортной реформы

Напомним, что в прошлом году город заменил половину троллейбусного парка, закупив 100 новых машин. А в начале этого года в город прибыли два новых трамвая. Кроме того, в Екатеринбург уже поступили 15 автобусов-«гармошек», способных вместить более 150 человек.

Поставка нового подвижного состава — часть масштабной транспортной реформы и реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». В общей сложности по всей Свердловской области до 2030 года планируется обновить более 1,3 тыс. единиц общественного транспорта — автобусов, троллейбусов и трамваев.
