В Екатеринбурге проведут тестирование нового трамвая «Уралтрансмаша»

Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2025. В Екатеринбурге проведут обкатку новой модели односекционного трамвая предприятия «Уралтрансмаш» (входит в «Ростех»). Об этом 4 сентября 2025 года заявил врио губернатора Свердловской области Денис Паслер.Модель 415-М будут тестировать две недели без пассажиров. Затем новый вагон, как ожидается, получит сертификат, и на нем можно будет перевозить людей.Уже после полноценного тестирования с пассажирами администрация Екатеринбурга будет принимать решение о приобретении этой модели.«Модель 71-415М рассчитана на 221 пассажира и оборудована для маломобильных граждан. Предприятие планирует проверить вагон в действии, обкатать его в городе, после чего мы сможем оценить его технические характеристики и необходимость в выводе на линию», — сказал Денис Паслер.УрБК писал, что накануне в Екатеринбург поступило семь новых трамваев «Кастор», выпущенных Усть-Катавским заводом в Челябинской области. Контракт на поставку 15 трехсекционных вагонов был заключен администрацией Екатеринбурга в июне текущего года. Общая стоимость контракта составила 2,1 млрд рублей. Трамваи полностью низкопольные и могут вместить около 260 пассажиров. В салонах установлены кондиционеры, климат-контроль, USB-порты и информационные табло.