УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 10:11

В Екатеринбурге проведут тестирование нового трамвая «Уралтрансмаша»

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2025. В Екатеринбурге проведут обкатку новой модели односекционного трамвая предприятия «Уралтрансмаш» (входит в «Ростех»). Об этом 4 сентября 2025 года заявил врио губернатора Свердловской области Денис Паслер.

В Екатеринбурге проведут тестирование нового трамвая «Уралтрансмаша»
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области

Модель 415-М будут тестировать две недели без пассажиров. Затем новый вагон, как ожидается, получит сертификат, и на нем можно будет перевозить людей.

Уже после полноценного тестирования с пассажирами администрация Екатеринбурга будет принимать решение о приобретении этой модели.

«Модель 71-415М рассчитана на 221 пассажира и оборудована для маломобильных граждан. Предприятие планирует проверить вагон в действии, обкатать его в городе, после чего мы сможем оценить его технические характеристики и необходимость в выводе на линию», — сказал Денис Паслер.

УрБК писал, что накануне в Екатеринбург поступило семь новых трамваев «Кастор», выпущенных Усть-Катавским заводом в Челябинской области. Контракт на поставку 15 трехсекционных вагонов был заключен администрацией Екатеринбурга в июне текущего года. Общая стоимость контракта составила 2,1 млрд рублей. Трамваи полностью низкопольные и могут вместить около 260 пассажиров. В салонах установлены кондиционеры, климат-контроль, USB-порты и информационные табло.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
Вчера, 17:47 В Екатеринбург прибыли семь новых трехсекционных трамваев

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2025. В Екатеринбурге 4 сентября представили первые семь трехсекционных трамвая «Кастор» из ...

02.07.2025 Администрация Екатеринбурга объявила аукцион для перевозчиков по восьми брутто-контрактам

УрБК, Екатеринбург, 02.07.2025. Администрация Екатеринбурга объявила аукцион для перевозчиков по восьми ...

24.06.2025 Екатеринбург заключил контракт на поставку 15 трехсекционных трамваев

УрБК, Екатеринбург, 24.06.2025. Екатеринбургские власти заключили контракт с Усть-Катавским вагоностроительным заводом ...

26.04.2024 В Екатеринбурге после майских праздников на маршрут № 18 выйдет новый трехсекционный трамвай «Кастор»

УрБК, Екатеринбург, 26.04.2024. Новый трехсекционный трамвай производства Усть-Катавского вагоностроительного завода ...

17.08.2018 «Уралтрансмаш» не рассчитывает на продажу новых моделей трамвая в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 17.08.2018. АО «Уралтрансмаш» (входит в АО «НПК «Уралвагонзавод») доставил в Екатеринбург новую ...

Популярные новости
08.08.2025В Свердловской области в первом полугодии зарегистрировали 8 тыс. преступлений с применением информационных технологий12.08.2025ЦБ: Из-за отключения мобильного интернета в России вырос спрос на наличные07.08.2025Борис Рабинович: Мы сами ездим за кофе в Бразилию, Колумбию, Эфиопию, Кению21.08.2025В Екатеринбурге 21 августа состоялось торжественное открытие здания администрации Академического района15.08.2025Построенный «Атомстройкомплексом» ЖК «Дискавери резиденс» войдет в сборник лучших девелоперских практик Екатеринбурга
Архив новостей
Сентябрь 2025 (178)
Август 2025 (642)
Июль 2025 (716)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.