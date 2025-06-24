УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 17:47

В Екатеринбург прибыли семь новых трехсекционных трамваев

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2025. В Екатеринбурге 4 сентября представили первые семь трехсекционных трамвая «Кастор» из 15 составов закупленных у Усть-Катавского вагоностроительного завода (входит в Роскосмос). Как сообщает корреспондент УрБК, новые вагоны, по всей направят №18 «Шарташ - Волгоградская».

В Екатеринбург прибыли семь новых трехсекционных трамваев

Новые трамваи осмотрели глава Екатеринбурга Алексей Орлов и заместитель главы города Рустам Галямов.

Трамваи полностью низкопольные и могут вместить 190 пассажиров. В салонах установлены кондиционеры, климат-контроль, USB-порты и информационные табло.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
24.06.2025 Екатеринбург заключил контракт на поставку 15 трехсекционных трамваев

УрБК, Екатеринбург, 24.06.2025. Екатеринбургские власти заключили контракт с Усть-Катавским вагоностроительным заводом ...

10.06.2025 В Екатеринбурге определили поставщика 15 новых трехсекционных трамваев

УрБК, Екатеринбург, 10.06.2025. Екатеринбург закупит 15 новых трехсекционных трамваев у Усть-Катавского ...

11.04.2025 В Академический район Екатеринбурга будут запущены новые трехсекционные трамваи

УрБК, Екатеринбург, 11.04.2025. Новые трамваи, которые администрация города приобретет для Екатеринбурга, выйдут на ...

31.03.2025 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов анонсировал закупку 15 трехсекционных трамваев

УрБК, Екатеринбург, 31.03.2025. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов объявил о том, что город проведет аукцион на закупку ...

26.04.2024 В Екатеринбурге после майских праздников на маршрут № 18 выйдет новый трехсекционный трамвай «Кастор»

УрБК, Екатеринбург, 26.04.2024. Новый трехсекционный трамвай производства Усть-Катавского вагоностроительного завода ...

Популярные новости
05.08.2025В Екатеринбурге выставили на продажу склады «Сима-ленда» за 5 млрд рублей08.08.2025В Свердловской области в первом полугодии зарегистрировали 8 тыс. преступлений с применением информационных технологий12.08.2025ЦБ: Из-за отключения мобильного интернета в России вырос спрос на наличные21.08.2025В Екатеринбурге 21 августа состоялось торжественное открытие здания администрации Академического района07.08.2025Борис Рабинович: Мы сами ездим за кофе в Бразилию, Колумбию, Эфиопию, Кению
Архив новостей
Сентябрь 2025 (140)
Август 2025 (642)
Июль 2025 (716)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.