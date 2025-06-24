В Екатеринбург прибыли семь новых трехсекционных трамваев

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2025. В Екатеринбурге 4 сентября представили первые семь трехсекционных трамвая «Кастор» из 15 составов закупленных у Усть-Катавского вагоностроительного завода (входит в Роскосмос). Как сообщает корреспондент УрБК, новые вагоны, по всей направят №18 «Шарташ - Волгоградская».Новые трамваи осмотрели глава Екатеринбурга Алексей Орлов и заместитель главы города Рустам Галямов.Трамваи полностью низкопольные и могут вместить 190 пассажиров. В салонах установлены кондиционеры, климат-контроль, USB-порты и информационные табло.