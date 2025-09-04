УралБизнесКонсалтинг
УралБизнесКонсалтинг
Новые трамваи «Кастор» в Екатеринбурге распределят по пяти маршрутам

УрБК, Екатеринбург, 23.09.2025. Новые трехсекционные трамваи «Кастор» в Екатеринбурге будут распределяться по пяти маршрутам. Об этом сообщает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры уральской столицы.

Новые вагоны, помимо маршрута № 18 Волгоградская — ВИЗ — пр. Ленина — УрФУ — Шарташ, будут использоваться на следующих направлениях: № 1 Академический — Юго-Запад — Радищева — 8 Марта — Вторчермет; № 6 ЦПКиО — Луначарского — Ленина — ВИЗ — Таганский ряд — 40 лет Октября; № 13 40 лет ВЛКСМ — Ленина — ВИЗ — Таганский ряд — 7 ключей; № 15 40 лет ВЛКСМ — Малышева — Ленина — Московская — Радищева — 8 Марта — Вторчермет.

На все указанные маршруты вагоны будут направлять по мере их поступления в парк «Гортранса». 5 сентября на маршрут № 18 в Екатеринбурге вышли первые семь из 15 закупленных трамваев. Контракт на поставку 15 трехсекционных вагонов был заключен администрацией Екатеринбурга в июне текущего года. Общая стоимость контракта составила 2,1 млрд рублей. Трамваи полностью низкопольные и могут вместить около 260 пассажиров. В салонах установлены кондиционеры, климат-контроль, USB-порты и информационные табло.
