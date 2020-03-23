«Гортранс»: кадры решают все

На данный момент екатеринбургскому МУП «Гортранс» требуется не менее 3 тыс. сотрудников. Это не только водители трамвая, троллейбуса и автобуса, но и ремонтный персонал: слесари-электрики по ремонту подвижного состава и оборудования, электромонтеры контактной сети. В «Гортрансе» рассказали, как предприятие решает кадровый вопрос и как в стенах учебно-курсового комбината ведется подготовка водителей муниципального транспорта.
Чтобы стать водителем екатеринбургского трамвая или троллейбуса, нужно достигнуть возраста полного совершеннолетия — 21 года — и получить образование не ниже общего среднего. Далее потребуется пройти медкомиссию с обязательным посещением нарколога и психиатра. С полным пакетом документов необходимо отправиться в учебно-¬курсовой комбинат ЕМУП «Гортранс» по адресу проспект Космонавтов, 12.
Обучение по профессии «водитель трамвая» (категория Tm) займет около пяти месяцев, «водитель троллейбуса» (категория Tb) — чуть больше — около полугода. Каждому учащемуся полагается стипендия — 18 тыс. 678 руб. 30 коп.
За время теоретической части курсанты узнают об устройстве вагона, его электро-, пневмо- и механическом оборудовании, выучат должностную инструкцию, содержание путевого хозяйства и контактной сети, основы безопасности движения, ПДД.
В ходе практической части обучения те курсанты, которые выбрали категорию Тb, нарабатывают навыки на 3D-тренажере-симуляторе «Троллейбус Тролза 5275». Курсант садится за приборную панель, имитирующую панель настоящего троллейбуса, и выходит на виртуальный маршрут по цифровому городу, а симулятор создает помехи и нештатные ситуации на дороге, например, гололед или поломку машины. Выполняя тренировочные задачи, курсант учится соответствующим образом реагировать и оперативно принимать решения на дороге.
Во время практики будущих водителей трамвая 3D-симуляторов не предусмотрено: в качестве тренировочного оборудования используется учебный вагон чехословацкого трамвая «Татра Т3».
Стоит отметить, что трамвайный парк Екатеринбурга в скором времени должен пополниться
80 новыми трамваями с двух- и трехсекционными вагонами. Они частично заменят подвижной состав, который сегодня на 70% состоит из вагонов чехословацкого производства.
Как отмечают преподаватели комбината, хотя сложна сама теория, которая отрабатывается в учебных классах и на проверенной годами надежной модели трамвая, практика все же труднее. Именно на этом этапе отсеивается большинство студентов. Однако благодаря обучению на тренажерах и отработке навыков на маршрутах у курсантов повышается скорость реакции и улучшается стрессоустойчивость.
Стажировка на городском транспорте в реальных условиях, согласно учебному плану, составляет 206 часов на трамвае и 287 часов на троллейбусе. После того как сданы все экзамены в ГИБДД, отработан дополнительный норматив часов (пассажирская стажировка на линии с наставником), курсанту присваивается соответствующая водительская категория.
Набор слушателей курсов водителей трамвая и троллейбуса проводится круглый год. Для привлечения соискателей кадровая служба предприятия применяет различные методы. Начальник отдела кадров ЕМУП «Гортранс» Светлана Мищенко рассказала, что хорошо себя зарекомендовала реклама на ТВ-мониторах в салонах муниципального транспорта. Однако несмотря на это набор кадров идет медленно.
«В прошлом году было трудоустроено лишь семь соискателей, в этом — 14. Иногда отдел кадров сам вынужден отказывать — из-за низкой профподготовки, но если человек перспективный, отправляем его на курсы повышения квалификации — чем выше профессиональный класс, тем выше зарплата. Однако кадровый дефицит сохраняется, и сейчас в городе не хватает 578 водителей автобусов, более 1 тыс. кондукторов, еще 318 вакансий открыто для ремонтного персонала», — отметила Светлана Мищенко.
Также начальник отдела кадров отметила, что на сегодняшний день средний возраст водителей составляет 48 лет. Молодые люди редко выбирают такую специальность, поскольку эта работа не выдерживает конкуренции с более популярными в этой среде профессиями.
Заместитель директора филиала «Автобусные перевозки» «Гортранса» Александр Ашихмин считает, что работа на предприятии имеет свои плюсы.
«Это стабильная заработная плата, полный социальный пакет, оплачиваемый отпуск и возможность выбрать желаемый график работы. Кроме того, ведомство работает напрямую с автошколой, где обучают потенциальных сотрудников на категорию D. Средний возраст обучающихся держится в районе 45 лет и старше», — подытожил Александр Ашимхин.
Преподаватели учебно-производственного центра ведомства не теряют надежды, с достоинством принимают вызовы времени, продолжают обучать и делать все возможное, чтобы профессия водителя муниципального транспорта оставалась востребованной.