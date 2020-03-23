«Гортранс»: кадры решают все

УрБК, Екатеринбург, 05.03.2020. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский дал руководству ЕМУП «Гортранс» две недели на ...

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский потребовал от «Гортранса» снизить число аварий с участием муниципального общественного транспорта

В Екатеринбурге за два года обновят 265 остановок общественного транспорта

УрБК, Екатеринбург, 10.09.2019. Администрация Екатеринбурга в ближайшие два года планирует обустроить 265 остановок ...