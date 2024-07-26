Гортранс Екатеринбурга ожидает приток кадров после повышения зарплаты на 30%

УрБК, Екатеринбург, 17.10.2024. ЕМУП «Гортранс» ожидает решения кадрового вопроса после принятия ряда мер по стимулированию работников. Столкнувшись с проблемой оттока специалистов, предприятие значительно увеличило фонд оплаты труда. Заработная плата штатным сотрудникам повышена на 30%. Были приняты дополнительные стимулирующие меры: в течение стажировки кандидаты обеспечиваются жильем, а после сдачи внутреннего экзамена смогут продолжить работу в Гортрансе. Также муниципалитет решает жилищный вопрос сотрудников предприятия — 15 работников уже были обеспечены жильем, остальные получают его в порядке очереди.



Как сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга, результатом уже стало увеличение числа работников предприятия. ЕМУП «Гортранс» за последние 2 месяца принял на работу 10 водителей автобусов. Еще 11 стажеров проходят обучение, после которого продолжат работу на предприятии.



Напомним, введенные меры поддержки сотрудников Гортранса стали результатом транспортной реформы Екатеринбурга, которую инициировал глава Екатеринбурга Алексей Орлов в марте 2024 года. Помимо улучшения условий труда работников ЕМУП «Гортранс», нововведения предполагают перевод предприятий-перевозчиков на брутто-контракты и обновление парка подвижного состава.