УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 14:22

Гортранс Екатеринбурга ожидает приток кадров после повышения зарплаты на 30%

УрБК, Екатеринбург, 17.10.2024. ЕМУП «Гортранс» ожидает решения кадрового вопроса после принятия ряда мер по стимулированию работников. Столкнувшись с проблемой оттока специалистов, предприятие значительно увеличило фонд оплаты труда. Заработная плата штатным сотрудникам повышена на 30%. Были приняты дополнительные стимулирующие меры: в течение стажировки кандидаты обеспечиваются жильем, а после сдачи внутреннего экзамена смогут продолжить работу в Гортрансе. Также муниципалитет решает жилищный вопрос сотрудников предприятия — 15 работников уже были обеспечены жильем, остальные получают его в порядке очереди.

Как сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга, результатом уже стало увеличение числа работников предприятия. ЕМУП «Гортранс» за последние 2 месяца принял на работу 10 водителей автобусов. Еще 11 стажеров проходят обучение, после которого продолжат работу на предприятии.

Напомним, введенные меры поддержки сотрудников Гортранса стали результатом транспортной реформы Екатеринбурга, которую инициировал глава Екатеринбурга Алексей Орлов в марте 2024 года. Помимо улучшения условий труда работников ЕМУП «Гортранс», нововведения предполагают перевод предприятий-перевозчиков на брутто-контракты и обновление парка подвижного состава.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
26.07.2024 Реформу привели в движение

В рамках транспортной реформы зарплаты работников ЕМУП «Гортранс» вырастут на 30% ...

07.02.2024 Первые сотрудники екатеринбургского МУП «Гортранс» получили служебное жилье

УрБК, Екатеринбург, 07.02.2024. Администрация Екатеринбурга запустила проект по предоставлению сотрудникам ЕМУП ...

11.08.2023 В центре Екатеринбурга с 11 по 13 августа закроют движение автобусов из-за празднования Дня строителя

УрБК, Екатеринбург, 11.08.2023. В центре Екатеринбурга с 23.00 11 августа до 02.00 13 августа будут изменены маршруты ...

23.03.2020 Глава Екатеринбурга Александр Высокинский провел внеплановую проверку санобработки подвижного состава

УрБК, Екатеринбург, 23.03.2020. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский провел внеплановую проверку санобработки ...

05.03.2020 Глава Екатеринбурга Александр Высокинский потребовал от «Гортранса» снизить число аварий с участием муниципального общественного транспорта

УрБК, Екатеринбург, 05.03.2020. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский дал руководству ЕМУП «Гортранс» две недели на ...

Популярные новости
30.09.2024Рекомендованный семейный доход для обслуживания ипотечного кредита на Среднем Урале с начала года снизился на 3,5%24.09.2024Российские банки отказываются покупать у населения старые или дефектные долларовые купюры26.09.2024Россельхознадзор не допустил к продаже зараженную карантинным вредителем 1,7 тонны горького перца из Узбекистана18.09.2024Региону дали тепло27.09.2024Антон Переславцев: Жители получат тепло вовремя
Архив новостей
Октябрь 2024 (439)
Сентябрь 2024 (699)
Август 2024 (732)
Июль 2024 (768)
Июнь 2024 (632)
Май 2024 (668)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18