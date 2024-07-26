Гортранс Екатеринбурга ожидает приток кадров после повышения зарплаты на 30%

В рамках транспортной реформы зарплаты работников ЕМУП «Гортранс» вырастут на 30% ...07.02.2024 Первые сотрудники екатеринбургского МУП «Гортранс» получили служебное жилье
УрБК, Екатеринбург, 07.02.2024. Администрация Екатеринбурга запустила проект по предоставлению сотрудникам ЕМУП ...11.08.2023 В центре Екатеринбурга с 11 по 13 августа закроют движение автобусов из-за празднования Дня строителя
УрБК, Екатеринбург, 11.08.2023. В центре Екатеринбурга с 23.00 11 августа до 02.00 13 августа будут изменены маршруты ...23.03.2020 Глава Екатеринбурга Александр Высокинский провел внеплановую проверку санобработки подвижного состава
УрБК, Екатеринбург, 23.03.2020. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский провел внеплановую проверку санобработки ...05.03.2020 Глава Екатеринбурга Александр Высокинский потребовал от «Гортранса» снизить число аварий с участием муниципального общественного транспорта
УрБК, Екатеринбург, 05.03.2020. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский дал руководству ЕМУП «Гортранс» две недели на ...