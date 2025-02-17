Продажи мясных консервов в России за год выросли на 19%

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УрБК, Челябинск, 17.02.2025. В Челябинской области уничтожили 240 банок санкционных рыбных консервов. Об этом сообщает ...

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УрБК, Екатеринбург, 01.11.2019. В январе-сентябре 2019 года организации оптовой торговли на Среднем Урале продали ...