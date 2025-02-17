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Сегодня, 11:06

Продажи мясных консервов в России за год выросли на 19%

УрБК, Москва, 31.03.2025. Продажи мясных консервов в России с марта 2024-го по февраль 2025 года в натуральном выражении выросли на 18,5%. Об этом говорится в исследовании компании Nielsen, пишет «Коммерсантъ».

При этом продажи рыбных консервов за аналогичный период снизились на 4,8%.

Аналитики связывают рост популярности мясных консервов с улучшением их качества. Они постепенно перестают ассоциироваться с тушенкой. Покупатели все чаще выбирают более дорогие мясные консервы: на рынке появляются изделия из индейки, баранины, утки, а также готовые блюда и паштеты. Другая причина — снижение популярности рыбных консервов: за последние пять лет их выпуск сократился на 6%.
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