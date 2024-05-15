В России увеличивается потребление говядины и индейки

УрБК, Москва, 15.05.2024. Отмена пошлины в 15% на импорт куриного мяса в Россию результатов не дала, пишет ...

Курятина в России подорожала на 31-48% в марте 2024 года

УрБК, Москва, 16.11.2023. Запасы мяса птицы у российских сельскохозяйственных организаций по состоянию на конец октября ...

Запасы мяса птицы в РФ упали на 18,2%

УрБК, Екатеринбург, 15.08.2019. Стоимость мясной продукции в Екатеринбурге за год подорожала на 2-5%. Об этом говорится ...

Мясная продукция в Екатеринбурге за год подорожала на 2-5%

УрБК, Екатеринбург, 07.12.2018. Средняя цена мяса курицы в Екатеринбурге составила 281 руб. за кг. Мясо индейки в ...

В Екатеринбурге средняя цена мяса курицы выше, чем в Москве, на 76 рублей

Во II квартале 2009 года розничные продажи в сети «М.Видео» снизились на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

УрБК, Москва, 15.07.2009. Во II квартале 2009 г. розничные продажи сети «М.Видео» снизились на 7% в рублевом выражении ...