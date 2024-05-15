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Вчера, 15:20

В России увеличивается потребление говядины и индейки

УрБК, Москва, 13.01.2025. Розничные продажи сырого мяса в России в период с января по ноябрь 2024 года снизились на 1,3% (в натуральном выражении) по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на расчеты аналитиков компании «Нильсен».

Продажи куриного мяса снизились на 1,9%, свинины — на 2,7%. При этом объем реализации говядины и индейки вырос на 7% и 2% соответственно.

Аналитики подчеркивают, что благодаря увеличению доходов потребители предпочитают более дорогую продукцию, которую они воспринимают как соответствующую здоровому образу жизни.
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