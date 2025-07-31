УралБизнесКонсалтинг
Вчера, 17:55

В России цены на «борщевой» набор и бананы начали расти

В России с 2 по 8 сентября 2025 года зафиксирован рост цен на овощи, входящие в «борщевой» набор. Об этом говорится в материалах Росстата.

За отчетный период стоимость свеклы выросла на 5,3%. Картофель подорожал на 4,8%, морковь — на 4,7%, капуста — на 4,2%, лук — на 3,7%. Среди другой плодоовощной продукции цены на огурцы выросли на 2,2% (темпы роста замедлились на 0,4%), на детские овощные консервы — на 0,9%, помидоры — на 2,8%.

Кроме того, заметен рост цен на фрукты. Так, бананы подорожали на 0,2%, а яблоки — на 2,9%

Также начала расти мясная продукция. Свинина увеличилась в цене на 2%, мясные детские консервы — на 1,5%, фарш — на 1,3%, печень свинины и говядина — на 1,2%, колбасы — на 0,6%. Стоимость говядины, баранины, куриных окорочков и мясных копченостей выросла на 0,5%. Мясо кур подорожало на 0,2%.

Помимо за неделю изменились цены на вермишель (+0,1%), водку (+0,1%), пшено (+0,1%), черный чай (+0,2%), ржаной хлеб (+0,2%), маргарин и пастеризованное молоко (+0,2%), детские фруктово-ягодные консервы (+0,3%), пшеничный хлеб (+0,3%), сыры (+0,3%), мороженую рыбу (+0,3%), сахарный песок (+0,3%), гречневую крупу (+0,4%), ультрапастеризованное молоко и творог (+0,4%), шоколад и майонез (+0,5%), безалкогольные напитки (+0,5%), торты (+0,6%), сосиски и сардельки (+0,7%), сдобные булочные изделия и детские сухие молочные смеси (+0,7%), мед (+0,8%), кофе (+1,7%).

Отмечается, что в целом по стране темпы роста цен существенно замедлились до 0,8-0,2%.

Ранее, Свердловскстат сообщил о снижении стоимости овощей из «борщевого» набора.
