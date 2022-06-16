В России вторую неделю подряд наблюдается дефляция

УРБК, Москва, 31.07.2025. В России вторую неделю подряд наблюдается сезонная дефляция. Индекс цен в целом снижется на ...16.06.2022 В России за неделю потребительские цены снизились на 0,14%
В период с 4 по 10 июня потребительские цены в России снизились на 0,14%. При этом с начала года их рост составил ...21.04.2022 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали консервы для детского питания
С 8 по 15 апреля 2022 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на фруктово-ягодные консервы для ...21.04.2022 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали консервы для детского питания
УрБК, Екатеринбург, 21.04.2022. С 8 по 15 апреля 2022 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на ...11.11.2021 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали фруктово-ягодные консервы для детского питания
УрБК, Екатеринбург, 11.11.2021. С 1 по 8 ноября 2021 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены ...