Потребительские цены в России с начала года выросли на 2,6%

УрБК, Москва, 16.06.2023. В период с 6 по 13 июня индекс потребительских цен в России составил 100,05%. С начала июня — 100,2%, с начала года — 102,58%. Об этом сообщает Росстат.



Среди продовольственных товаров за неделю подорожали мясо кур (плюс 1,8%), сахарный песок (1,1%), свинина, сосиски, сардельки (0,5%), овощные консервы для детского питания и черный чай (0,4%), рыба мороженая и рис (0,3%), печенье и поваренная соль (0,2%), баранина, колбасы полукопченые и варено-копченые, молоко стерилизованное, обеды в столовых, кафе и закусочных без учета столовых в организациях (0,1%).



Плодоовощная продукция подешевела на 1,3%. В том числе — помидоры (минус 8,1%), бананы (7,1%), капуста белокочанная (5,4%), репчатый лук (2,2%). Но стали дороже морковь (плюс 6,5%), картофель (5,7%), свекла столовая (4,3%), яблоки (1,8%), огурцы (0,9%).



Среди отдельных непродовольственных товаров первой необходимости цены выросли на сухие корма для домашних животных (плюс 0,4%), спички (0,2%), пеленки для новорожденных (0,1%). Подешевели прокладки гигиенические (минус 0,4%), порошки стиральные и щетки зубные (0,3%), пасты зубные (0,2%), бумага туалетная и мыло хозяйственное (0,1%).



Из остальных непродовольственных товаров подорожали плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные (плюс 0,8%), легковые автомобили отечественные (0,4%), доски обрезные (0,2%), легковые автомобили иностранных марок, сигареты с фильтром, футболки и джинсы для детей (0,1%). Снизились цены на телевизоры (минус 1,6%), электропылесосы и смартфоны (0,9%), шампуни, кроссовки для взрослых и колготки женские (0,4%), спортивные костюмы для детей (0,1%).



В сфере услуг подорожали полеты в салонах экономкласса (плюс 1,6%), путевки в дома отдыха, пансионаты (0,8%), проживания в гостиницах 4*-5* (0,7%), гостиницах 1* и мотелях, путевки в санатории (0,6%), проживание в гостиницах 2* (0,5%), гостиницах 3* (0,4%), хостелах (0,3%). Также стали дороже стрижка модельная в женском зале, ремонт телевизоров (плюс 0,2%), стрижка модельная в мужском зале, мойка легковых автомобилей (0,1%).