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Вчера, 14:57

В России вторую неделю подряд наблюдается дефляция

УРБК, Москва, 31.07.2025. В России вторую неделю подряд наблюдается сезонная дефляция. Индекс цен в целом снижется на 0,05%. При этом всего с начала года цены выросли на 4,51%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Росстат.

Падение среднего индекса цен стало возможным за счет снижения цен на плодоовощную продукцию. Так, цены на нее снизились на неделю на 4,1% после 3,5% неделей ранее. Свекла подешевела на 10%, картофель — на 9,7%, капуста — на 7,4%, морковь — на 6,5%, лук — на 5,2%, помидоры — на 5%, бананы — на 2%, огурцы — на 1,7%. Выросли цены на яблоки, на 0,1%.

Среди продуктов (за исключением плодов и овощей) рост цен зафиксирован на свинину — на 0,9%, полукопченые, варено-копченые колбасы и фруктово-ягодные консервы для детского питания — на 0,5%, вареные колбасы и маргарин — на 0,3%, говядину, мясо кур, овощные консервы для детского питания и хлеб — на 0,2%, мороженую рыбу, мясные консервы и сухие молочные смеси для детского питания, сметану, сыры, вермишель и соль — на 0,1%.

Подешевели на отчетной неделе яйца — на 1,1%, баранина, сахар, макаронные изделия и рис — на 0,3%, ультрапастеризованное молоко, творог, чай — на 0,1%.
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