В России вторую неделю подряд наблюдается дефляция

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В России за неделю потребительские цены снизились на 0,14%

В период с 4 по 10 июня потребительские цены в России снизились на 0,14%. При этом с начала года их рост составил ...

В России за неделю потребительские цены снизились на 0,14%

УрБК, Москва, 16.06.2022. В период с 4 по 10 июня потребительские цены в России снизились на 0,14%. При этом с начала ...

На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали консервы для детского питания

С 8 по 15 апреля 2022 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на фруктово-ягодные консервы для ...

На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали фруктово-ягодные консервы для детского питания

УрБК, Екатеринбург, 11.11.2021. С 1 по 8 ноября 2021 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены ...