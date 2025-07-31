В России цены на «борщевой» набор и бананы начали расти

Материалы по теме

УРБК, Москва, 31.07.2025. В России вторую неделю подряд наблюдается сезонная дефляция. Индекс цен в целом снижется на ...

УрБК, Москва, 16.06.2022. В период с 4 по 10 июня потребительские цены в России снизились на 0,14%. При этом с начала ...

С начала 2011 года цены в России выросли на 4,8%

УрБК, Москва, 09.06.2011. За период с 31 мая по 6 июня 2011 г. индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил ...