В Свердловской области ощутимо подешевел «борщевой» набор

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2025. В Свердловской области с 25 августа по 1 сентября 2025 года зафиксировано заметное снижение цен на овощи, входящие в так называемый «борщевой» набор. Это следует из данных Свердловскстата.



Так, за указанный период средняя стоимость картофеля составила 40,44 руб. за кг, что на 18,3% меньше по сравнению с предыдущей неделей (49,82 руб. за кг).



Морковь подешевела на 13,6% и составила 47,5 руб. за кг. Средняя цена на белокочанную капусту за неделю снизилась на 12,16% и составила 29,05 руб. за кг, лук к сентября подешевел до 45,21 руб. за кг (-9,2%). Свекла за неделю подешевела на 8,9%, до 40,39 руб. за кг.



Кроме того, зафиксировано снижение цен на некоторые фрукты: средняя стоимость яблок составила 162,29 рубля (-3,9%).