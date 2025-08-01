В Свердловской области ощутимо подешевел «борщевой» набор

УрБК, Екатеринбург, 01.08.2025. В Свердловской области свекла за неделю подешевела на 7,11%, до 69,57 руб. за кг., ...12.03.2021 ФАС зафиксировала снижение стоимости всех видов топлива на АЗС в Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 12.03.2021. Средняя розничная стоимость сжиженного углеводородного газа на АЗС в Свердловской ...11.12.2015 Средняя цена на бензин в Екатеринбурге составила 34,84 рубля
УрБК, Екатеринбург, 11.12.2015. Средняя цена на бензин в Екатеринбурге в период с 30 ноября по 6 декабря 2015 года ...30.03.2012 Росстат: стоимость бензина остается неизменной шестую неделю подряд
УрБК, Москва, 30.03.2012. Потребительские цены на автомобильный бензин в РФ за неделю с 19 по 25 марта не изменились, ...13.02.2012 Росстат: в большинстве субъектов РФ цены на бензин остаются стабильными
УрБК, Москва, 13.02.2012. Потребительские цены на автомобильный бензин в РФ за неделю с 30 января по 5 февраля ...