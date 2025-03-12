«МегаФон» запустил сеть 4G во Дворце водных видов спорта в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 12.03.2025. «МегаФон» запустил сеть 4G на «УГМК-Арене» в Екатеринбурге. Скорость мобильного ...15.01.2025 На горнолыжном курорте «Пильная Парк» в Первоуральске улучшили интернет
УрБК, Екатеринбург, 15.01.2025. «МегаФон» установил новое телеком-оборудование недалеко от популярного горнолыжного ...20.12.2024 «МегаФон» развернул сеть 4G в жилом комплексе «Новокольцовский»
УрБК, Екатеринбург, 20.12.2024. «МегаФон» развернул сеть 4G в ЖК «Новокольцовский». Теперь новоселам из жилого ...23.08.2023 Сотовый оператор «МегаФон» к Международному фестивалю студенческого спорта построил в Екатеринбурге новые станции связи
УрБК, Екатеринбург, 23.08.2023. Компания «МегаФон» обеспечила надежной связью и мобильным интернетом все объекты ...04.06.2013 «МегаФон» начинает разворачивать сеть 4G в Екатеринбурге
ОАО «МегаФон» первым из операторов связи запустил в Екатеринбурге базовые станции стандарта связи четвертого поколения ...