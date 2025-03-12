«МегаФон» запустил сеть 4G во Дворце водных видов спорта в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 12.03.2025. «МегаФон» запустил сеть 4G на «УГМК-Арене» в Екатеринбурге. Скорость мобильного ...

«МегаФон» запустил сеть 4G на новой ледовой арене в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 15.01.2025. «МегаФон» установил новое телеком-оборудование недалеко от популярного горнолыжного ...

На горнолыжном курорте «Пильная Парк» в Первоуральске улучшили интернет

«МегаФон» развернул сеть 4G в жилом комплексе «Новокольцовский»

УрБК, Екатеринбург, 20.12.2024. «МегаФон» развернул сеть 4G в ЖК «Новокольцовский». Теперь новоселам из жилого ...