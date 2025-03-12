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«МегаФон» запустил сеть 4G во Дворце водных видов спорта в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 25.03.2025. «МегаФон» запустил сеть 4G во Дворце водных видов спорта в екатеринбургском микрорайоне Новокольцовском. Новое оборудование обеспечивает мобильный интернет четвертого поколения на скоростях до 80 Мбит/с. Об этом сообщает пресс-служба телекоммуникационной компании.

«МегаФон» запустил сеть 4G во Дворце водных видов спорта в Екатеринбурге
Фото предоставлено пресс-службой «МегаФона»

«Это не первый спортивный объект, на котором наша компания устанавливает индор-оборудование. Мы анализируем нагрузку на сеть и выбираем наиболее оптимальные решения, которые позволят обеспечить бесперебойный сигнал 4G внутри всего объекта. Новая базовая станция позволит зрителям соревнований делиться первыми эмоциями и вести онлайн-трансляции заплывов», — рассказал директор «МегаФона» в Свердловской области Алексей Женихов.

Новая станция обеспечивает стабильный сигнал и позволяет связаться с близкими по видео в мессенджерах или просматривать видеоролики в высоком разрешении в режиме онлайн даже при высокой нагрузке. Отметим, что с 18 по 21 марта во время проведения чемпионата и первенства Уральского федерального округа по плаванию пловцы и зрители передали объем трафика, эквивалентный просмотру заплыва на стометровку российскими атлетами 40 тысяч раз.

Напомним, что ранее «МегаФон» развернул в микрорайоне Новокольцовском сеть 4G в жилом комплексе с одноименным названием.
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