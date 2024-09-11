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«МегаФон» в нескольких районах Каменска-Уральского Свердловской области установил новое оборудование с технологией VoLTE

УрБК, Екатеринбург, 15.10.2024. «МегаФон» в нескольких районах города Каменска-Уральского Свердловской области установил новое оборудование, обеспечивающее стабильный 4G-сигнал и звонки по современной технологии VoLTE . Новое оборудование работает сразу в нескольких частотных диапазонах, что гарантирует устойчивое покрытие сети и высокую скорость мобильного интернета как в центре населенного пункта, так и на его окраинах, сообщает пресс—служба российской телекоммуникационной компании.

Так, специалисты «МегаФона» провели работы в Красногорском районе Каменска-Уральского и поселке Олимпийском. Новые базовые станции помогли улучшить мобильный интернет на улицах Заводской, Красногорской, Лермонтова и Заводском проезде. Новые объекты связи также были установлены на проспекте Победы, улицах Октябрьской и Каменской, где заметно подросли скорости передачи данных. Помимо этого, модернизация была проведена более чем на 90 % телеком-объектов в городе.

Директор «МегаФона» в Свердловской области Алексей Женихов рассказал, что средняя скорость передачи данных после проведенных работ — около 35 Мбит/с, при этом максимальные скорости превышают 70 Мбит/с. Этого хватает для осуществления видеозвонков в мессенджерах, скачивания объемных файлов, прослушивания любимой музыки онлайн и отправки писем. Модернизация также помогла снизить нагрузку на сеть в самых качающих локациях города и вывести качество услуг на новый уровень.

«С начала года мы планомерно улучшаем связь в одном из крупнейших городов региона – Каменске-Уральском. Мы видим, что количество наших пользователей в этом населенном пункте растет, а чтобы они не ощущали на себе пиковых нагрузок и пользовались стабильным мобильным интернетом, мы устанавливаем новые базовые станции и модернизируем существующие. Сейчас максимальная скорость передачи данных в городе может достигать 70 Мбит/с», — сообщил А. Женихов.

Он также отметил, что в общей сложности с начала года в регионе «МегаФон» построил и модернизировали более 1 тыс. телеком-объектов.
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