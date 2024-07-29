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Жители Каменска-Уральского стали на 70% чаще пользоваться мобильным интернетом от «МегаФона»

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2024. Жители Каменска-Уральского стали на 70% чаще пользоваться мобильным интернетом от «МегаФона». Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Объем трафика в августе увеличился в сравнении с аналогичными показателями за тот же месяц 2023 года. Известно, что каждый день жители Каменска-Уральского используют объем трафика, который можно сравнить с 1 млн минут видеозвонков в мессенджерах. Город считается третьим по численности населения в Свердловской области.

Из-за выросшей нагрузки на сеть телеком-оператор обновил оборудование. Также специалисты «МегаФона» запустили высокочастотные слои LTE на улицах Механизаторов и Каменской. Это ускорило передачу данных при высокой нагрузке на сеть. Так, абоненты могут звонить без помех с помощью технологии VoLTE, скачивать большие файлы на высокой скорости и просматривать видео в хорошем качестве. После совершенных работ скорость интернета составляет 25 Мбит/с, а максимальная — 70 Мбит/с.

«За восемь месяцев 2024 года количество пользователей нашей сети в Каменске-Уральском увеличилось на 15%, одновременно с этим растет и потребление интернет-трафика. Мы видим потребности наших клиентов и планомерно модернизируем телеком-оборудование. С начала года в Каменске-Уральском были построены базовые станции, которые помогли улучшить мобильный сигнал на проспекте Победы, улицах Октябрьской и Каменской, а также проведен апгрейд более 35 существующих телеком-объектов», — сказал директор «МегаФона» в Свердловской области Алексей Женихов.
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