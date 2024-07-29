Жители Каменска-Уральского стали на 70% чаще пользоваться мобильным интернетом от «МегаФона»

УрБК, Екатеринбург, 29.07.2024. Компания «МегаФон» установила новые базовые станции в восьми населенных пунктах ...29.02.2024 Специалисты «МегаФона» на границе Европы и Азии под Екатеринбургом повысили скорость сигнала на 25%
УрБК, Екатеринбург, 29.02.2024. Специалисты «МегаФона» модернизировали существующее телеком-оборудование на кемпинге ...15.02.2024 Потребление интернет-трафика абонентами «МегаФона» в аэропорту Кольцово выросло на 86% в 2023 году
УрБК, Екатеринбург, 15.02.2024. По итогам января 2024 года потребление интернет-трафика абонентами сотового оператора ...19.10.2023 «МегаФон»: Жители Свердловской области на 10% увеличили потребление кино- и видеоконтента за последний год
УрБК, Екатеринбург, 19.10.2023. Специалисты «МегаФона», проанализировав мобильную активность пользователей в ...21.07.2023 «МегаФон» увеличил скорость и качество мобильного интернета на 100 локациях Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 21.07.2023. Инженеры «МегаФона» провели модернизацию сети на 100 локациях Среднего Урала. Так, ...