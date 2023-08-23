«МегаФон» обслужил десятки тысяч абонентов — гостей Международного фестиваля студенческого спорта

УрБК, Екатеринбург, 23.08.2023. Компания «МегаФон» обеспечила надежной связью и мобильным интернетом все объекты ...

Сотовый оператор «МегаФон» к Международному фестивалю студенческого спорта построил в Екатеринбурге новые станции связи

Дмитрий Чернышенко и Евгений Куйвашев ознакомились с возможностями объектов фестиваля университетского спорта в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 21.08.2023. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и губернатор Свердловской ...