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Вчера, 15:43

«МегаФон» обслужил десятки тысяч абонентов — гостей Международного фестиваля студенческого спорта

УрБК, Екатеринбург, 31.08.2023. Во время проведения Международного фестиваля студенческого спорта базовые станции «МегаФона» пропустили объем трафика, которого хватило бы на 1,5 млн минут видеозвонков в мессенджерах. Самый большой объем трафика был зафиксирован на территории деревни Универсиады, а максимальные скорости — во Дворце дзюдо, сообщает пресс-служба мобильного оператора.

За время проведения Международного фестиваля студенческого спорта с помощью голосовой связи и мобильного интернета «МегаФона» общались десятки тысяч зарубежных и российских визитеров. Самыми многочисленными стали делегации из Таджикистана, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Китая и Белоруссии. Добрались до столицы Урала и гости из дальних мест — Уругвая, Чили и Филиппин.

«В конце августа наш город принимал спортсменов и болельщиков из разных городов и стран. И, конечно, всем гостям нужно было звонить домой, отправлять фото и видео родным. Поэтому мы заранее проработали телеком-инфраструктуру на объектах фестиваля спорта, а также заметно улучшили сеть в туристических местах Екатеринбурга, чтобы можно было с комфортом пользоваться всеми цифровыми сервисами», — рассказал технический руководитель «МегаФона» в Свердловской области Яков Пахоми.

Напомним, что для обеспечения качественных мобильных услуг техническая служба оператора установила новые базовые станции на объектах фестиваля. Покрытие охватило деревню Универсиады, Дворец водных видов спорта, Дворец дзюдо, Центр художественной и эстетической гимнастики. Были подготовлены к нагрузке внутренние объекты связи во Дворце игровых видов спорта и на территории международного выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО».
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