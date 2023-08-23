«МегаФон» обслужил десятки тысяч абонентов — гостей Международного фестиваля студенческого спорта

УрБК, Екатеринбург, 23.08.2023. Компания «МегаФон» обеспечила надежной связью и мобильным интернетом все объекты ...21.08.2023 Дмитрий Чернышенко и Евгений Куйвашев ознакомились с возможностями объектов фестиваля университетского спорта в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 21.08.2023. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и губернатор Свердловской ...18.08.2023 В Екатеринбурге состоялось открытие Спортивной деревни Международного фестиваля университетского спорта
УрБК, Екатеринбург, 18.08.2023. В Екатеринбурге состоялось официальное открытие Спортивной деревни Международного ...19.07.2023 Стали известны первые страны-участницы фестиваля студенческого спорта в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 19.07.2023. Дирекция Международного фестиваля университетского спорта опубликовала список первых ...17.05.2023 Определен регламент проведения Международного фестиваля университетского спорта в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 17.05.2023. Министр спорта России Олег Матыцин, министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт ...