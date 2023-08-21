Сотовый оператор «МегаФон» к Международному фестивалю студенческого спорта построил в Екатеринбурге новые станции связи

УрБК, Екатеринбург, 23.08.2023. Компания «МегаФон» обеспечила надежной связью и мобильным интернетом все объекты Международного фестиваля университетского спорта, который проходит в Екатеринбурге. Специалисты сотовой компании смонтировали новые базовые станции на всех спортивных площадках, где проходят соревнования. Это позволит десяткам тысяч спортсменов и болельщиков без перебоев пользоваться связью, сообщает пресс-служба «МегаФон» на Урале.



Новые телеком-объекты были установлены в деревне Универсиады, где разместились тысячи спортсменов из разных стран. Мобильный сигнал покрывает целый комплекс сооружений – Дворец водных видов спорта, современные общежития, тренировочное поле, медицинский и общественный центры.



Для обеспечения устойчивого покрытия внутри крупных объектов фестиваля техническая служба «МегаФона» установила внутренние базовые станции во Дворце дзюдо и Центре художественной и эстетической гимнастики. Это позволит спортсменам без помех пользоваться связью в залах, холлах, раздевалках, на трибунах и в столовых. Такие же внутренние объекты связи работают во Дворце игровых видов спорта и на территории международного выставочного центра Екатеринбург-ЭКСПО.



Технический руководитель «МегаФона» в Свердловской области Яков Пахоми отметил, что от качества мобильных услуг зависит общее впечатление от мероприятия, поэтому задачей компании стала подготовка всех объектов международного спортивного события к повышенной нагрузке и модернизация сети в основных городских локациях.



«По результатам замеров, сделанных нашими аналитиками, скорость мобильного интернета в Екатеринбурге сегодня может превышать 90 Мбит/с. Таких значений достаточно, чтобы вести онлайн-трансляцию событий, выкладывать фото, видео или разговаривать по видеосвязи», — рассказал Яков Пахоми.



Кроме того, инженеры оператора улучшили покрытие в популярных туристических местах города. Скорость интернета на станциях метрополитена была увеличена в 3,5 раза, внутренние базовые станции «Лайнер» и «Небо» в аэропорту Кольцово были подготовлены к повышенной нагрузке. Сеть также модернизировали на ЕКАД, Челябинском, Сибирском и Кольцовском трактах, в микрорайоне Светлый и районе Академический.