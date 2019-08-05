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«МегаФон» подключил к 4G месторождения в Уватском районе Тюменской области

УрБК, Екатеринбург, 08.11.2023. «МегаФон» построил новые базовые станции в труднодоступной местности Уватского района. Еще на четырех месторождениях инженеры оператора запустили новые слои LTE, сообщает пресс-служба мобильного оператора.

Новые базовые станции «МегаФона», построенные совместно с компанией, ведущей разработку месторождений Уватского проекта, рассчитаны на работу при низких температурах и сильном ветре и поддерживают передачу данных в сети четвертого поколения сразу в четырех диапазонах. Это гарантирует максимальную зону покрытия и высокие скорости 4G — до 150 Мбит/сек.

А благодаря активации технологии VoLTE (голос в сети 4G) абонентам стал доступен и кристально чистый звук при разговорах с близкими.

«Кроме новых объектов связи на площадках Уватского проекта мы модернизировали существующую инфраструктуру на Кальчинском, Усть-Тегусском, Северо-Тамаргинском и Тальцийском месторождениях. Запуск новых слоев LTE позволил увеличить емкость сети и существенно ускорить передачу данных на этих производственных объектах», — отметил технический руководитель «МегаФона» в Тюменской области Иосиф Цигрошвили.

Специалисты оператора связи отмечают, что, согласно анализу обезличенных данных трафика в октябре, в зоне действия новых базовых станций на Тямкинском и Радонежсском месторождениях на связь выходили абоненты из более чем 40 регионов России. Большинство приехали из Башкирии, соседней Омской области и Московского региона. Все вместе за месяц они прокачали более четырех терабайт данных, что сопоставимо с трафиком городского микрорайона.
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