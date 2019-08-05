«МегаФон» подключил к 4G месторождения в Уватском районе Тюменской области

УрБК, Екатеринбург, 05.08.2019. «МегаФон» создал карту покрытия 4G и ускорил интернет с помощью анализа больших данных, ...19.12.2018 «МегаФон» установил более 100 новых базовых станций стандарта 4G на Урале
УрБК, Екатеринбург, 19.12.2018. «МегаФон» установил более 100 новых базовых станций стандарта 4G на Урале в 2018 году. ...29.11.2017 «МегаФон» установил базовые станции LTE в трех уральских городах
УрБК, Екатеринбург, 29.11.2017. Специалисты «МегаФона» установили дополнительные базовые станции LTE в Алапаевске, ...25.08.2015 «МегаФон» улучшил качество связи в 17 населенных пунктах Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 25.08.2015. «МегаФон» объявляет о реализации нового этапа развития сети в Свердловской области. В ...04.06.2013 «МегаФон» начинает разворачивать сеть 4G в Екатеринбурге
ОАО «МегаФон» первым из операторов связи запустил в Екатеринбурге базовые станции стандарта связи четвертого поколения ...