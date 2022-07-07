«МегаФон» возглавил рейтинг Ookla по скорости мобильного интернета и уровню покрытия

УрБК, Екатеринбург, 10.07.2023. Международная компания Ookla провела независимое исследование, в котором признала «МегаФон» лучшим по скорости мобильного интернета и покрытию сети в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба сотового оператора.



В исследовании применялись замеры скорости мобильного интернета, которые клиенты всех операторов проводили в приложении Speedtest. Данные поступали со всей России. При составлении рейтинга были проанализированы 5 млн замеров с 1 млн устройств.



Медианная скорость скачивания в сети «МегаФона» составила 29,34 Мбит/с, а загрузки данных — 9,71 Мбит/с. По скорости компания лидирует седьмой год подряд.



Для оценки покрытия аналитики проверяли наличие и качество сервисов операторов на каждом участке площадью 100?100 метров на всей территории страны, где есть мобильная связь. Для этого были взяты свыше 3,2 млрд замеров с 2 млн уникальных устройств. В этой категории «МегаФон» побеждает второй год подряд.



Высокая скорость передачи данных стала результатом работы по развитию сети. Компания улучшала и расширяла покрытие в городах, сельской местности, труднодоступных районах. В Свердловской области с начала 2023 года инженеры «МегаФона» модернизировали и построили свыше 100 базовых станций. Телеком-услуги были улучшены в Екатеринбурге, Березовском, Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле, Полевском, Первоуральске, Асбесте, Серове и других локациях. Недавно инженеры оператора в 3,5 раза разогнали интернет в екатеринбургском метро.



«За прошедший год потребление трафика продолжило расти, и мы активно работали над качеством связи — сейчас нашим абонентам доступна скорость скачивания в среднем на 20% выше ближайшего конкурента. Мы не только расширяем покрытие, но и повышаем эффективность существующей инфраструктуры. Только за счет программы рефарминга — перевода частот, задействованных в сетях связи 2G и 3G, в современный стандарт LTE — мы смогли повысить скорость в 24 регионах на треть», — комментирует технический директор «МегаФона» Алексей Титов.