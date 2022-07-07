УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 17:22

«МегаФон» возглавил рейтинг Ookla по скорости мобильного интернета и уровню покрытия

УрБК, Екатеринбург, 10.07.2023. Международная компания Ookla провела независимое исследование, в котором признала «МегаФон» лучшим по скорости мобильного интернета и покрытию сети в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба сотового оператора.

В исследовании применялись замеры скорости мобильного интернета, которые клиенты всех операторов проводили в приложении Speedtest. Данные поступали со всей России. При составлении рейтинга были проанализированы 5 млн замеров с 1 млн устройств.

Медианная скорость скачивания в сети «МегаФона» составила 29,34 Мбит/с, а загрузки данных — 9,71 Мбит/с. По скорости компания лидирует седьмой год подряд.

Для оценки покрытия аналитики проверяли наличие и качество сервисов операторов на каждом участке площадью 100?100 метров на всей территории страны, где есть мобильная связь. Для этого были взяты свыше 3,2 млрд замеров с 2 млн уникальных устройств. В этой категории «МегаФон» побеждает второй год подряд.

Высокая скорость передачи данных стала результатом работы по развитию сети. Компания улучшала и расширяла покрытие в городах, сельской местности, труднодоступных районах. В Свердловской области с начала 2023 года инженеры «МегаФона» модернизировали и построили свыше 100 базовых станций. Телеком-услуги были улучшены в Екатеринбурге, Березовском, Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле, Полевском, Первоуральске, Асбесте, Серове и других локациях. Недавно инженеры оператора в 3,5 раза разогнали интернет в екатеринбургском метро.

«За прошедший год потребление трафика продолжило расти, и мы активно работали над качеством связи — сейчас нашим абонентам доступна скорость скачивания в среднем на 20% выше ближайшего конкурента. Мы не только расширяем покрытие, но и повышаем эффективность существующей инфраструктуры. Только за счет программы рефарминга — перевода частот, задействованных в сетях связи 2G и 3G, в современный стандарт LTE — мы смогли повысить скорость в 24 регионах на треть», — комментирует технический директор «МегаФона» Алексей Титов.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
07.07.2022 Мобильный интернет «МегаФона» признан лучшим в России

УрБК, Екатеринбург, 07.07.2022. Эксперты Ookla присвоили мобильному интернету от «МегаФона» максимальный балл за ...

21.08.2019 Мобильный интернет «МегаФона» признали самым быстрым

УрБК, Москва, 21.08.2019. Мобильный интернет «МегаФона» признан самым быстрым в независимом исследовании iPhones.ru. Об ...

03.07.2019 «МегаФон» обеспечивает самую высокую скорость интернета в России

УрБК, Москва, 03.07.2019. Объявлены результаты независимого глобального исследования международной компании Ookla, ...

02.03.2018 «МегаФон» наградили за самый быстрый мобильный интернет в России

УрБК, Москва, 02.03.2018. В Барселоне на Mobile World Congress «МегаФон» получил награду «Самая быстрая сеть мобильной ...

25.01.2018 «МегаФон» признали лидером по скорости мобильного интернета 4G

«МегаФон» продемонстрировал самый быстрый мобильный интернет в России по результатам 7,5 млн замеров пользователей ...

Популярные новости
19.06.2023В Свердловской области спрос на работников медицинской сферы за год вырос на 42%23.06.2023Минтруд разработал поправки о повышении МРОТ с 1 января 2024 года до 19 тыс. 242 рублей20.06.2023Головной офис «УралТрансБанка» в Екатеринбурге выставлен на торги за 327,5 млн рублей23.06.2023Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил планировку линии наземного метро между станциями «Компрессорный завод» и «Аэропорт Кольцово»19.06.2023Южный Урал занял предпоследнее место среди регионов УрФО в рейтинге по доходам населения
Архив новостей
Июль 2023 (214)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18