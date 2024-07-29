«МегаФон» увеличил скорость мобильного интернета в восьми городах Среднего Урала

УрБК, Екатеринбург, 27.01.2025. «МегаФон» увеличил скорость мобильного интернета в восьми крупнейших городах Среднего Урала, в том числе, в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Первоуральске и Красноуральске. В радиусе действия новых станций скорость повысилась на 25%. Об этом сообщает пресс-служба телекоммуникационной компании.



Самый большой объем работ был проведен в Нижнем Тагиле. Благодаря новому оборудованию, установленному на Черноисточинском шоссе, ул. Садоводов, коллективном саду №3 и СТ «Черемушки», скорость связи стала достигать 50 Мбит/с. Работы по увеличению емкости сети также были проведены в столице Урала, городском округе Заречный и других населенных пунктах области. Благодаря этому были достигнуты положительные изменения качества связи для нескольких десятков тысяч абонентов.



«Мы постоянно развиваем инфраструктуру мобильной сети, ведь потребность в быстром и стабильном сигнале 4G растет. Например, в Нижнем Тагиле объем переданного трафика за год увеличился примерно на 24%, и эта тенденция сохраняется на территории всей области. Наши специалисты выявляют места, где требуется расширить зону покрытия или увеличить емкость сети, и планируют там строительство новых объектов. За прошлый год мы построили более 45 базовых станций», — рассказал директор «МегаФона» в Свердловской области Алексей Женихов.



Всего в 2024 году в Свердловской области специалистами «Мегафона» было построено и модернизировано более 1 тыс. 300 телеком-объектов. Благодаря программе «Устранение цифрового неравенства» доступ к услугам компании получили жители более 30 малых населенных пунктов. По данным международных экспертов Ookla, медианная скорость скачивания в области в IV квартале 2024 года составила более 30 Мбит/с, что является максимальным показателем среди всех операторов.