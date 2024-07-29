«МегаФон» увеличил скорость мобильного интернета в восьми городах Среднего Урала

УрБК, Екатеринбург, 29.07.2024. Компания «МегаФон» установила новые базовые станции в восьми населенных пунктах ...16.07.2024 Ookla: «МегаФон» подтвердил лидерство в РФ по скорости мобильного интернета
УрБК, Москва, 16.07.2024. Компания «МегаФон» подтвердила свое лидерство после замера скорости мобильного интернета у ...10.07.2023 «МегаФон» возглавил рейтинг Ookla по скорости мобильного интернета и уровню покрытия
УрБК, Екатеринбург, 10.07.2023. Международная компания Ookla провела независимое исследование, в котором признала ...07.07.2022 Мобильный интернет «МегаФона» признан лучшим в России
УрБК, Екатеринбург, 07.07.2022. Эксперты Ookla присвоили мобильному интернету от «МегаФона» максимальный балл за ...08.07.2020 С начала года «МегаФон» запустил и модернизировал в Свердловской области более 250 базовых станций
УрБК, Екатеринбург, 08.07.2020. В смартфонах и планшетах абонентов «МегаФона» самый быстрый мобильный интернет на ...