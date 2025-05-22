«МегаФон» улучшил качество связи и мобильного интернета для свердловских садоводов

УрБК, Екатеринбург, 22.05.2025. «МегаФон» улучшил связь в районе Мариинской плотины в Свердловской области. Новая ...06.05.2025 «МегаФон» увеличил скорость интернета для свердловских дачников
УрБК, Екатеринбург, 06.05.2025. «МегаФон» подготовил сеть к летнему сезону. Инженеры компании модернизировали ...02.04.2025 «МегаФон»: Юные свердловчане стали чаще интересоваться садоводством
УрБК, Екатеринбург, 02.04.2025. Юные жители Свердловской области стали чаще пользоваться онлайн-ресурсами с советами по ...29.07.2024 В восьми населенных пунктах Свердловской области появились новые базовые станции «МегаФона»
УрБК, Екатеринбург, 29.07.2024. Компания «МегаФон» установила новые базовые станции в восьми населенных пунктах ...15.02.2024 Потребление интернет-трафика абонентами «МегаФона» в аэропорту Кольцово выросло на 86% в 2023 году
УрБК, Екатеринбург, 15.02.2024. По итогам января 2024 года потребление интернет-трафика абонентами сотового оператора ...