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«МегаФон» улучшил качество связи и мобильного интернета для свердловских садоводов

УрБК, Екатеринбург, 03.07.2025. «МегаФон» улучшил качество связи и мобильного интернета для садоводов из Свердловской области. Новые базовые станции появились в районе коллективных садов «Уральские зори» и «Металлург-2» Режевского района, а также в Полевском, Невьянске и других территориях региона, что позволило обеспечить надежное интернет-соединение и скорость передачи данных до 50 Мбит/с, сообщает пресс-служба компании.

«МегаФон» улучшил качество связи и мобильного интернета для свердловских садоводов
Фото предоставлено пресс-службой «МегаФона»

«С приходом лета потребление интернет-трафика в садовых товариществах кратно увеличивается, поскольку многие свердловчане проводят больше времени вдали от городского шума, на свежем воздухе. Чтобы дачный отдых был комфортным, мы планируем расширение емкости сети в СНТ заранее — уже к началу сезона стараемся обеспечить качественные голосовую связь и мобильный интернет для максимального числа абонентов. Так, в 2025 году уже улучшена связь в садоводческом товариществе «Аметист» и коллективном саду «Уральские зори» в Полевском, СНТ №2 «Тагилстрой» в Невьянском городском округе. 4G-сигнал появился также у Мантурова Камня в селе Липино, в районе Мариинской плотины в Мариинске», — сообщил директор «МегаФона» в Свердловской области Алексей Женихов.

В рамках подготовки к летнему сезону новые базовые станции запущены в также в Асбесте и Екатеринбурге. Отметим, что, по данным оператора, загородный трафик в ряде локаций с начала года вырос примерно на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го.

Кроме того, в течение первого полугодия «МегаФон» реализовал на Среднем Урале масштабную программу по обновлению сети. За шесть месяцев специалисты оператора построили и модернизировали более 350 телеком-объектов. В летний сезон особое внимание компания уделяет контролю качества услуг связи в туристических локациях и садовых товариществах.
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