«МегаФон»: Юные свердловчане стали чаще интересоваться садоводством

УрБК, Екатеринбург, 19.03.2025. Свердловчане стали на 13% чаще посещать онлайн-психологов, а мобильный интернет-трафик ...19.02.2025 Свердловчане стали чаще интересоваться китайским машинами в интернете
УрБК, Екатеринбург, 19.02.2025. В январе 2025 года свердловчане на 60% увеличили трафик на официальные сайты ...26.12.2024 «МегаФон»: Свердловчане стали чаще пользоваться интернет-ресурсами по поиску работы
УрБК, Екатеринбург, 26.12.2024. Жители Свердловской области стали чаще пользоваться интернет-ресурсами по поиску ...10.12.2024 «МегаФон»: Свердловчане стали чаще пользоваться онлайн-сервисами по подбору психологов
УрБК, Екатеринбург, 10.12.2024. Жители Свердловской области за последний год стали чаще пользоваться услугами ...02.07.2024 «МегаФон»: Свердловчане стали чаще пользоваться сервисами для онлайн-знакомств
УрБК, Екатеринбург, 02.07.2024. Жители Свердловской области тратят на 20% больше интернет-трафика на платформах для ...