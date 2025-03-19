«МегаФон»: Юные свердловчане стали чаще интересоваться садоводством

УрБК, Екатеринбург, 02.04.2025. Юные жители Свердловской области стали чаще пользоваться онлайн-ресурсами с советами по садоводству. В целом число пользователей таких сайтов в регионе выросло на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба компании «МегаФон».



Цифровые платформы для садоводов и огородников стали чаще посещать жители области в возрасте 14-17 лет. За прошедший год их число выросло на 35%, а использованный ими трафик — на 38%. Рост основной аудитории садоводческих ресурсов — дачников от 45 до 54 лет — составил 18%. Аудитория 35-44 лет подросла на 22%, а пользователей от 55 до 64 лет стало больше на 17%.



Сервисами для дачников женщины пользуются в 2,6 раза чаще мужчин. Количество женской аудитории за год выросло на 17%, а мужской — на 15%.



Дачные и садоводческие участки жители Свердловской области чаще посещают во время посевных работ в апреле и мае. Объемы трафика с загородных участков в этот период превышают среднегодовые на 27%.



«Каждый год все больше жителей нашего региона с приходом сезона делает выбор в пользу жизни за городом, а мобильный интернет среди прочего используют и в качестве источника знаний о садовых работах. Чтобы наши абоненты могли воспользоваться полезными советами в любой момент, мы развиваем сеть в дачных массивах и садовых товариществах. Например, уже в этом году мы улучшили связь в садоводческом товариществе «Аметист» и коллективном саду «Уральские зори» в Полевском, СНТ № 2 «Тагилстрой» в Невьянском городском округе и на других объектах. Модернизация сети позволила нам усилить LTE-сигнал в преддверии дачного сезона», — прокомментировал директор «МегаФона» в Свердловской области Алексей Женихов.