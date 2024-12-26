Свердловчане стали на 13% чаще посещать онлайн-психологов

УрБК, Екатеринбург, 26.12.2024. Жители Свердловской области стали чаще пользоваться интернет-ресурсами по поиску ...10.12.2024 «МегаФон»: Свердловчане стали чаще пользоваться онлайн-сервисами по подбору психологов
УрБК, Екатеринбург, 10.12.2024. Жители Свердловской области за последний год стали чаще пользоваться услугами ...02.07.2024 «МегаФон»: Свердловчане стали чаще пользоваться сервисами для онлайн-знакомств
УрБК, Екатеринбург, 02.07.2024. Жители Свердловской области тратят на 20% больше интернет-трафика на платформах для ...24.05.2024 Мобильный трафик Telegram и WhatsApp на Среднем Урале с начала 2024 года вырос на 44% и 33%
УрБК, Екатеринбург, 24.05.2024. Свердловчане все реже пользуются традиционной сотовой связью, все чаще — мессенджерами. ...15.08.2023 «МегаФон»: Мобильный трафик онлайн-кинотеатров за год увеличился на 16%
УрБК, Екатеринбург, 15.08.2023. По итогам января-июня 2023 года мобильный трафик в онлайн-кинотеатрах вырос на 16% по ...