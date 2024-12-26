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Свердловчане стали на 13% чаще посещать онлайн-психологов

УрБК, Екатеринбург, 19.03.2025. Свердловчане стали на 13% чаще посещать онлайн-психологов, а мобильный интернет-трафик психологических онлайн-сервисов в регионе за год вырос на 51%. Об этом сообщает пресс-служба компании «МегаФон» со ссылкой на данные исследования Yota.

Свердловчане стали на 13% чаще посещать онлайн-психологов
Фото предоставлено пресс-службой «МегаФона»

Психологическими сервисами чаще всего пользуются женщины (65% аудитории и две трети интернет-трафика). Абоненты в возрасте 26-35 лет составляют 33%, 36-45 лет — 22%, 46-55 лет — 16%. Абоненты в возрасте 14-20 лет составляют всего 3%, однако за последний год их активность выросла на 40%. Трафик пользователей старше 56 лет увеличился за год в 2,3 раза. Среднее время, проводимое на платформах онлайн-психотерапии, составляет 36 минут в месяц.

Наиболее популярным сервисом на данный момент является «Ясно». Его аудитория за год увеличилась вдвое. Также популярны площадки для подбора психотерапевтов Alter, Zigmund.Online, YouTalk, а также платформа для налаживания «диалога поколений» SelfSchool.
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