Свердловчане стали на 13% чаще посещать онлайн-психологов

УрБК, Екатеринбург, 26.12.2024. Жители Свердловской области стали чаще пользоваться интернет-ресурсами по поиску ...

«МегаФон»: Свердловчане стали чаще пользоваться интернет-ресурсами по поиску работы

УрБК, Екатеринбург, 10.12.2024. Жители Свердловской области за последний год стали чаще пользоваться услугами ...

«МегаФон»: Свердловчане стали чаще пользоваться онлайн-сервисами по подбору психологов

УрБК, Екатеринбург, 02.07.2024. Жители Свердловской области тратят на 20% больше интернет-трафика на платформах для ...

«МегаФон»: Свердловчане стали чаще пользоваться сервисами для онлайн-знакомств

Мобильный трафик Telegram и WhatsApp на Среднем Урале с начала 2024 года вырос на 44% и 33%

УрБК, Екатеринбург, 24.05.2024. Свердловчане все реже пользуются традиционной сотовой связью, все чаще — мессенджерами. ...