«МегаФон»: Свердловчане стали чаще пользоваться онлайн-сервисами по подбору психологов

С начала года в России организации открыли 5,3 тыс. вакансий психологов. Такие данные приводят аналитики ...22.11.2024 Число вакансий для психологов в России за пять лет выросло в шесть раз
УрБК, Москва, 22.11.2024. С начала года в России организации открыли 5,3 тыс. вакансий психологов. Такие данные ...29.10.2024 «МегаФон»: Свердловчане активно пользуются почтовыми сервисами Yahoo, Outlook и Rambler
УрБК, Екатеринбург, 29.10.2024. Yahoo стал самым популярным почтовым сервисом у жителей Свердловской области по ...19.07.2024 «МегаФон»: Самыми активными зрителями онлайн-кинотеатров являются свердловчане 35-44 лет
УрБК, Екатеринбург, 19.07.2024. В Свердловской области 65% трафика онлайн-кинотеатров приходится на граждан 25-44 лет, ...02.07.2024 «МегаФон»: Свердловчане стали чаще пользоваться сервисами для онлайн-знакомств
УрБК, Екатеринбург, 02.07.2024. Жители Свердловской области тратят на 20% больше интернет-трафика на платформах для ...