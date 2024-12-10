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10.12.2024

«МегаФон»: Свердловчане стали чаще пользоваться онлайн-сервисами по подбору психологов

УрБК, Екатеринбург, 10.12.2024. Жители Свердловской области за последний год стали чаще пользоваться услугами онлайн-психологов. Об этом сообщает пресс-служба телекоммуникационной компании «МегаФон».

Как отметили аналитики, в текущем году свердловчане стали на 52% чаще пользоваться онлайн-сервисами по подбору психологов, а средняя продолжительность общения со специалистами увеличилась на 14%. В топ-3 популярных онлайн-площадок по оказанию психологической помощи вошли сервис «Ясно», Alter и Zigmund.Online. При этом объем трафика сервиса Alter за осень увеличился в 2,7 раза.

Самыми частыми клиентами онлайн-психотерапевтов становятся жители Свердловской области от 45 до 54 лет. На них приходится 42% трафика. Чуть меньше услугами психологов интересуются пользователи 35-44 лет. Они составляют 24% от общего объема аудитории. Менее всего психологией интересуются люди старше 55 лет.

Отмечается, что больше половины пользователей сервисов по подбору психологов — женщины. На свердловчанок пришлось 55% интернет-трафика подобных сервисов. Поиском психологов занимаются в основном дамы 35-44 лет. В этой возрастной категории женщин, интересующихся онлайн-психологией, в полтора раза больше, чем мужчин.
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